Швейцарія допоможе відбудувати Україну: деталі угоди, що розрахована до 2036 року

Верховна Рада України офіційно ратифікувала стратегічну Угоду з Федеральною Радою Швейцарії, яка закладає фундамент для системного співробітництва у процесі відбудови країни.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Документ передбачає надання Україні безповоротної фінансової та технічної допомоги для реалізації проєктів відновлення.

Зокрема, йдеться про фінансування закупівлі товарів і послуг у швейцарських компаній. Угода є частиною ширшої "Швейцарської програми підтримки України на 2025–2028 роки" і діятиме до кінця 2036 року.

Підтримка спрямовуватиметься насамперед на зміцнення ключових напрямків – енергетики, транспорту та мобільності, будівництва, водопостачання, а також у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігоря Безкаравайного, партнерство зі Швейцарією — це не лише грошові вливання, а й доступ до передових європейських рішень.

Ратифікація дозволить залучати швейцарські компанії до закупівлі товарів і послуг, що гарантує високу якість виконання робіт.

Впровадження сучасних технологій та залучення іноземної експертизи має стати каталізатором для швидкого відновлення інфраструктури та покращення якості державних послуг для населення.

У відомстві додали, що процес фінансування буде гнучким та підзвітним: кошти виділятимуться з бюджету Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO) і щороку затверджуватимуться швейцарським парламентом.

Важливо, що Україна зберігає за собою право самостійно визначати пріоритетні потреби у відновленні. На основі цих запитів сторони спільно формуватимуть переліки товарів і конкретних проєктів для фінансування.

Нагадаємо, згідно з п’ятою оцінкою завданих збитків та потреб у відновленні України, енергетичний сектор країни потребує $90,6 млрд на відновлення та модернізацію протягом наступних десяти років.