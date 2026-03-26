Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,87

--0,05

EUR

50,85

--0,04

Готівковий курс:

USD

44,00

43,90

EUR

51,10

50,85

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Швейцарія допоможе відбудувати Україну: деталі угоди, що розрахована до 2036 року

Швейцарія допоможе відбудувати Україну
Швейцарія допоможе відбудувати Україну / Мінекономіки

Верховна Рада України офіційно ратифікувала стратегічну Угоду з Федеральною Радою Швейцарії, яка закладає фундамент для системного співробітництва у процесі відбудови країни. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Документ передбачає надання Україні безповоротної фінансової та технічної допомоги для реалізації проєктів відновлення.

Зокрема, йдеться про фінансування закупівлі товарів і послуг у швейцарських компаній. Угода є частиною ширшої "Швейцарської програми підтримки України на 2025–2028 роки" і діятиме до кінця 2036 року.

Підтримка спрямовуватиметься насамперед на зміцнення ключових напрямків – енергетики, транспорту та мобільності, будівництва, водопостачання, а також у сфері запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігоря Безкаравайного, партнерство зі Швейцарією — це не лише грошові вливання, а й доступ до передових європейських рішень.

Ратифікація дозволить залучати швейцарські компанії до закупівлі товарів і послуг, що гарантує високу якість виконання робіт.

Впровадження сучасних технологій та залучення іноземної експертизи має стати каталізатором для швидкого відновлення інфраструктури та покращення якості державних послуг для населення.

У відомстві додали, що процес фінансування буде гнучким та підзвітним: кошти виділятимуться з бюджету Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO) і щороку затверджуватимуться швейцарським парламентом.

Важливо, що Україна зберігає за собою право самостійно визначати пріоритетні потреби у відновленні. На основі цих запитів сторони спільно формуватимуть переліки товарів і конкретних проєктів для фінансування.

Нагадаємо, згідно з п’ятою оцінкою завданих збитків та потреб у відновленні України, енергетичний сектор країни потребує $90,6 млрд на відновлення та модернізацію протягом наступних десяти років.

Автор:
Тетяна Бесараб