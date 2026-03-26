Швейцария поможет отстроить Украину: детали соглашения, рассчитанного до 2036 года

Швейцария поможет отстроить Украину / Минэкономики

Верховная Рада Украины официально ратифицировала стратегическое Соглашение с Федеральным Советом Швейцарии, которое закладывает фундамент для системного сотрудничества в процессе восстановления страны.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства сообщило следующее.

Документ предусматривает предоставление Украине безвозвратной финансовой и технической помощи для реализации проектов восстановления.

В частности, речь идет о финансировании закупки товаров и услуг у швейцарских компаний. Соглашение является частью более широкой "Швейцарской программы поддержки Украины на 2025-2028 годы" и будет действовать до конца 2036 года.

Поддержка будет направлена прежде всего на укрепление ключевых направлений – энергетики, транспорта и мобильности, строительства, водоснабжения, а также в сфере предотвращения и реагирования на чрезвычайные ситуации.

По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Игоря Безкаравайного, партнерство со Швейцарией – это не только денежные вливания, но и доступ к передовым европейским решениям.

Ратификация позволит привлекать швейцарские компании к закупкам товаров и услуг, что гарантирует высокое качество выполнения работ.

Внедрение современных технологий и привлечение иностранной экспертизы должно стать катализатором быстрого восстановления инфраструктуры и улучшения качества государственных услуг для населения.

В ведомстве добавили, что процесс финансирования будет гибким и подотчетным: средства будут выделяться из бюджета Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) и будут ежегодно утверждаться швейцарским парламентом.

Важно то, что Украина сохраняет за собой право самостоятельно определять приоритетные потребности в восстановлении. На основе этих запросов стороны будут совместно формировать перечни товаров и конкретных проектов для финансирования.

Напомним, согласно пятой оценке нанесенного ущерба и потребностей в восстановлении Украины, энергетический сектор страны нуждается в $90,6 млрд на восстановление и модернизацию в течение следующих десяти лет.

Автор:
Татьяна Бессараб