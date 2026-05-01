Строительство, ИТ, агробизнес: Швейцария выделит 50 млн франков на проекты восстановления Украины

Алексей Соболев, Жак Гербер
Алексей Соболев и Жак Гербер подписали Меморантум о сотрудничестве / Министерство экономики, окружающей среды и сельського хозяйства Украины

Минэкономики Украины и Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) открывают третий этап конкурса инвестиционных проектов. Общий бюджет грантовой поддержки составляет 50 млн швейцарских франков. Проекты конкурса охватывают ряд направлений: строительство, возобновляемую энергетику, промышленное производство, агробизнес, ИТ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Соответствующий Меморандум 30 апреля подписали министр Алексей Соболев и делегат Федерального совета Швейцарии по Украине Жак Гербер.

По словам Соболева, у текущего этапа есть обновленные приоритеты. "Если предварительный этап был направлен преимущественно на восстановление публичной и муниципальной инфраструктуры, то теперь мы делаем системный акцент именно на поддержке частного сектора и рыночных решениях", - отметил чиновник. Координацию программы в Украине будут осуществлять совместно Минэкономики и UkraineInvest.

Проекты третьего конкурса охватывают следующие направления:

  • строительство;
  • машиностроение;
  • возобновляемая энергетика;
  • инфраструктура;
  • промышленное производство;
  • агробизнес;
  • ИТ и цифровизация.

Статистика предварительных этапов свидетельствует о высокой активности участников. По результатам первого конкурса в Украине уже реализуют 12 проектов общей стоимостью 93 млн. швейцарских франков. Эти инициативы касаются энергетики, жилищного сектора, транспорта, медицины и гуманитарного разминирования.

На второй конкурс поступило 37 предложений с общим запросом на 443 млн. швейцарских франков, что почти втрое превысило доступные финансовые ресурсы.

Помимо грантовой поддержки стороны обсудили участие Швейцарии в Промышленном альянсе в рамках инициативы "Промышленный Рамштайн". Недавно к этой программе официально присоединилась Германия.

Напомним, Верховная Рада официально ратифицировала стратегическое Соглашение с Федеральным Советом Швейцарии, которое закладывает фундамент для системного сотрудничества в процессе восстановления страны.

Татьяна Ковальчук