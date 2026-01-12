Швейцария объявила второй конкурс проектов для восстановления Украины с участием частного сектора

9 января 2026 г. Государственный секретариат Швейцарской Конфедерации по экономическим вопросам (SECO) объявил второй конкурс проектов (Call for Proposals) для реализации инициатив по восстановлению Украины в сотрудничестве со швейцарскими компаниями.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

На конкурс предусмотрено до 150 миллионов швейцарских франков софинансирования.

К участию приглашаются работающие в Украине швейцарские компании с предложениями приоритетных проектов, ориентированных на потребности государства, с ключевым акцентом на укрепление публичной инфраструктуры. Объем грантового финансирования для одного проекта может составлять от 3 до 30 миллионов швейцарских франков.

Решение о поддержке проектов принимает общий комитет, в состав которого входят представители правительств Швейцарии и Украины. На первом этапе оцениваются приведенные предложения по определенным критериям, после чего отобранные компании приглашаются подать полностью проработанные заявки и пройти интервью для уточнения деталей.

Второй конкурс открыт до 8 марта 2026 года.

Конкурс базируется на опыте первого Call for Proposals в 2025 году, который привлек большой интерес: около 60 швейцарских компаний подали почти 80 проектных предложений.

Тогда поддержку получили 12 лучших инициатив на общую сумму 93 миллиона франков в сферах инфраструктуры (энергетика и жилье), общественного транспорта, здравоохранения и гуманитарного разминирования. Все эти проекты находятся на этапе реализации.

Украина и Соединенные Штаты планируют подписать соглашение о послевоенном восстановлении Украины на $800 млрд во время Всемирного экономического форума в Давосе. Президент Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп должны встретиться на швейцарском курорте для финализации договоренностей.