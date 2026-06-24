Дорожники залили более 124 км трещин на улицах Киева

Специалисты УК Киевавтодор с начала весенне-летнего сезона залили более 124 км трещин на дорогах столицы и отремонтировали 43 тыс. кв. м дорожного покрытия.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

О ремонте на дорогах столицы

В Киеве продолжаются профилактические работы по ремонту дорожного покрытия, призваны предотвратить его преждевременное разрушение и продлить срок эксплуатации улиц и магистралей.

Для устранения повреждений дорожники применяют современные технологии, позволяющие быстро и эффективно ликвидировать трещины и мелкие дефекты асфальтобетонного покрытия без ограничений движения транспорта.

Одним из основных методов является герметизация трещин специальными полимерно-битумными мастиками. Перед обработкой поврежденные участки очищают от грязи, сушат горячим воздухом, после чего заполняют герметизирующим материалом.

Фото: КГГА

Также специалисты активно используют струйно-инъекционный метод ремонта. Он предусматривает очистку выбоин сжатым воздухом, обработку битумной эмульсией и последующее заполнение специальной смесью щебня и эмульсии. Завершается ремонт нанесением слоя сухого щебня.

В "Киевавтодоре" отмечают, что такие работы занимают всего несколько минут, не требуют привлечения тяжелой техники, а движение транспорта можно восстанавливать сразу после завершения ремонта.

Благодаря использованию современных технологий в столице планируется сократить объемы текущего ремонта и сосредоточить больше ресурсов на капитальном обновлении и реконструкции дорожной инфраструктуры.

Фото: КГГА

По данным коммунальной корпорации, с начала весенне-летнего сезона дорожники уже залили более 124 километров трещин на дорогах города и отремонтировали около 43 тысячи квадратных метров покрытия струйно-инъекционным методом.

Напомним, с 22 июня по 15 июля на бульваре Леси Украинки в Печерском районе Киева будут частично ограничивать движение транспорта.