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Дорожники залили понад 124 км тріщин на вулицях Києва

ремонт дорог
Столичні дорожники застосовують сучасні методи ремонту доріг / КМДА

Фахівці КК “Київавтодор” від початку весняно-літнього сезону залили понад 124 км тріщин на дорогах столиці та відремонтували 43 тис. кв. м дорожнього покриття. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Про ремонт на дорогах столиці

У Києві тривають профілактичні роботи з ремонту дорожнього покриття, покликані запобігти його передчасному руйнуванню та продовжити термін експлуатації вулиць і магістралей. 

Для усунення пошкоджень дорожники застосовують сучасні технології, які дозволяють швидко та ефективно ліквідовувати тріщини й дрібні дефекти асфальтобетонного покриття без тривалих обмежень руху транспорту.

Одним із основних методів є герметизація тріщин спеціальними полімерно-бітумними мастиками. Перед обробкою пошкоджені ділянки очищають від бруду, висушують гарячим повітрям, після чого заповнюють герметизуючим матеріалом.

Фото 2 — Дорожники залили понад 124 км тріщин на вулицях Києва
Фото: КМДА

Також фахівці активно використовують струменево-ін’єкційний метод ремонту. Він передбачає очищення вибоїн стисненим повітрям, обробку бітумною емульсією та подальше заповнення спеціальною сумішшю щебеню й емульсії. Завершується ремонт нанесенням шару сухого щебеню.

У "Київавтодорі" зазначають, що такі роботи займають лише кілька хвилин, не потребують залучення важкої техніки, а рух транспорту можна відновлювати одразу після завершення ремонту.

Завдяки використанню сучасних технологій у столиці планують скоротити обсяги поточного ремонту та зосередити більше ресурсів на капітальному оновленні й реконструкції дорожньої інфраструктури.

Фото 3 — Дорожники залили понад 124 км тріщин на вулицях Києва
Фото: КМДА

За даними комунальної корпорації, від початку весняно-літнього сезону дорожники вже залили понад 124 кілометри тріщин на дорогах міста та відремонтували близько 43 тисяч квадратних метрів покриття струменево-ін’єкційним методом.

Нагадаємо, з 22 червня до 15 липня на бульварі Лесі Українки в Печерському районі Києва частково обмежуватимуть рух транспорту

Автор:
Ольга Опенько