Украина впервые вошла в пятерку лидеров Европы по масштабам накопления энергии

Украина впервые вошла в пятерку крупнейших рынков систем накопления энергии (BESS) в Европе. В 2025 году в стране ввели в эксплуатацию почти 3 ГВт-ч новых мощностей.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в отчете European Battery Market Outlook 2026-2030, опубликованном ассоциацией SolarPower Europe

В прошлом году в Европе ввели в эксплуатацию 36 ГВт-ч новых систем BESS. Поэтому совокупная установленная мощность накопителей в Европе впервые превысила 100 ГВт-час. Годовые темпы роста рынка составили 48%. Самым большим сегментом стали крупные промышленные системы, на которые пришлось более половины всех новых введений.

Германия, Великобритания и Италия остаются лидерами рынка, однако их общая доля постепенно сокращается. В пятерку крупнейших рынков в 2025 году впервые вошли Украина и Болгария, где в течение года ввели почти по 3 ГВт-ч новых систем.

По итогам 2025 года на пять главных рынков пришлось 62% всех новых установок, в то время как в 2024 году этот показатель составил почти 80%. В странах ЕС в течение года установили 27 ГВт-ч накопителей (75% всех новых мощностей Европы), а их совокупная мощность в конце года достигла почти 80 ГВт-ч.

Турция имеет самый большой в Европе портфель предварительно согласованных проектов накопления энергии — 33,1 ГВт в пределах 678 проектов, но в эксплуатации на конец 2025 года было всего 390 МВт-час. До февраля 2026 дополнительно ввели еще 300 МВт-час в составе солнечных и ветровых электростанций. Министерство энергетики Турции ожидает запуск 2-3 ГВт новых систем в 2026 году.

Согласно среднему сценарию, ежегодные введения BESS в Европе превысят 50 ГВт-ч в 2026 году и возрастут до 138 ГВт-ч в 2030 году. Совокупная установленная мощность за этот период увеличится с более чем 100 ГВт-ч до около 580 ГВт-ч в конце десятилетия. Для стран ЕС-27 этот показатель прогнозируется на уровне 470 ГВт-ч.

Напомним, в июне Минэнерго запустило инструмент для развития солнечной и ветровой энергетики. Новый цифровой инструмент должен помочь государству, бизнесу и общинам более эффективно планировать размещение новых генерирующих мощностей.