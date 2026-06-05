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Минэнерго запускает инструмент для развития солнечной и ветровой энергетики

Солнечная и ветровая энергетика
Где будут строить новые солнечные и ветровые станции / Freepik

Министерство энергетики совместно с датскими партнерами запустило в тестовом режиме онлайн-платформу зеленого зонирования, которая поможет определять наиболее перспективные территории для строительства возобновляемой энергетики с учетом солнечного и ветрового потенциала, а также имеющейся энергетической инфраструктуры.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ведомства.

Минэнерго представило платформу

В Минэнерго отмечают, что новый цифровой инструмент должен помочь государству, бизнесу и общинам более эффективно планировать размещение новых генерирующих мощностей и способствовать развитию зеленой энергетики.

Онлайн-платформа зеленого зонирования позволяет оценивать пригодность территорий для реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии. При анализе учитываются ключевые показатели, в частности, солнечный и ветровой потенциал местности, близость к энергетической инфраструктуре и другие важные факторы.

В ведомстве отмечают, что платформа разработана в соответствии с положениями программы Ukraine Facility на 2024–2027 годы и требованиями регламентов Европейского Союза.

Ожидается, что внедрение инструмента станет важным шагом для развития возобновляемой энергетики в Украине, привлечения инвестиций в отрасль и усиления энергетической независимости страны.

Свет без графиков до осени

Лето 2026 года в Украине пройдет под знаком энергетической балансировки: несмотря на более оптимистичные прогнозы, эксперты не исключают возвращения графиков отключений.

Главными рисками остаются массированные обстрелы и летняя жара, традиционно совпадающая с плановыми ремонтами АЭС. При этом даже стремительное развитие солнечного поколения не способно полностью перекрыть дефицит, поскольку Украине до сих пор критически не хватает промышленных аккумуляторов для покрытия вечерних пиков потребления.

Автор:
Ольга Опенько