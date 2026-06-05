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Минэнерго запускает инструмент для развития солнечной и ветровой энергетики
Министерство энергетики совместно с датскими партнерами запустило в тестовом режиме онлайн-платформу зеленого зонирования, которая поможет определять наиболее перспективные территории для строительства возобновляемой энергетики с учетом солнечного и ветрового потенциала, а также имеющейся энергетической инфраструктуры.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ведомства.
Минэнерго представило платформу
В Минэнерго отмечают, что новый цифровой инструмент должен помочь государству, бизнесу и общинам более эффективно планировать размещение новых генерирующих мощностей и способствовать развитию зеленой энергетики.
Онлайн-платформа зеленого зонирования позволяет оценивать пригодность территорий для реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии. При анализе учитываются ключевые показатели, в частности, солнечный и ветровой потенциал местности, близость к энергетической инфраструктуре и другие важные факторы.
В ведомстве отмечают, что платформа разработана в соответствии с положениями программы Ukraine Facility на 2024–2027 годы и требованиями регламентов Европейского Союза.
Ожидается, что внедрение инструмента станет важным шагом для развития возобновляемой энергетики в Украине, привлечения инвестиций в отрасль и усиления энергетической независимости страны.
Свет без графиков до осени
Лето 2026 года в Украине пройдет под знаком энергетической балансировки: несмотря на более оптимистичные прогнозы, эксперты не исключают возвращения графиков отключений.
Главными рисками остаются массированные обстрелы и летняя жара, традиционно совпадающая с плановыми ремонтами АЭС. При этом даже стремительное развитие солнечного поколения не способно полностью перекрыть дефицит, поскольку Украине до сих пор критически не хватает промышленных аккумуляторов для покрытия вечерних пиков потребления.