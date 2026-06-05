Минэнерго запускает инструмент для развития солнечной и ветровой энергетики

Министерство энергетики совместно с датскими партнерами запустило в тестовом режиме онлайн-платформу зеленого зонирования, которая поможет определять наиболее перспективные территории для строительства возобновляемой энергетики с учетом солнечного и ветрового потенциала, а также имеющейся энергетической инфраструктуры.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ведомства.

Минэнерго представило платформу

В Минэнерго отмечают, что новый цифровой инструмент должен помочь государству, бизнесу и общинам более эффективно планировать размещение новых генерирующих мощностей и способствовать развитию зеленой энергетики.

Онлайн-платформа зеленого зонирования позволяет оценивать пригодность территорий для реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии. При анализе учитываются ключевые показатели, в частности, солнечный и ветровой потенциал местности, близость к энергетической инфраструктуре и другие важные факторы.

В ведомстве отмечают, что платформа разработана в соответствии с положениями программы Ukraine Facility на 2024–2027 годы и требованиями регламентов Европейского Союза.

Ожидается, что внедрение инструмента станет важным шагом для развития возобновляемой энергетики в Украине, привлечения инвестиций в отрасль и усиления энергетической независимости страны.

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