Міненерго запускає інструмент для розвитку сонячної та вітрової енергетики

Міністерство енергетики спільно з данськими партнерами запустило у тестовому режимі онлайн-платформу зеленого зонування, яка допоможе визначати найбільш перспективні території для будівництва об’єктів відновлюваної енергетики з урахуванням сонячного та вітрового потенціалу, а також наявної енергетичної інфраструктури.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба відомства.

Міненерго презентувало платформу

У Міненерго зазначають, що новий цифровий інструмент має допомогти державі, бізнесу та громадам ефективніше планувати розміщення нових генеруючих потужностей та сприяти розвитку зеленої енергетики.

Онлайн-платформа зеленого зонування дає змогу оцінювати придатність територій для реалізації проєктів у сфері відновлюваних джерел енергії. Під час аналізу враховуються ключові показники, зокрема сонячний і вітровий потенціал місцевості, близькість до енергетичної інфраструктури та інші важливі фактори.

У відомстві наголошують, що платформа розроблена відповідно до положень програми Ukraine Facility на 2024–2027 роки та вимог регламентів Європейського Союзу.

Очікується, що впровадження цього інструменту стане важливим кроком для розвитку відновлюваної енергетики в Україні, залучення інвестицій у галузь та посилення енергетичної незалежності країни.

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