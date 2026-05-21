Кабмин предоставил системам накопления энергии статус критической инфраструктуры

Кабинет министров по предложению Министерства энергетики внес изменения в список секторов критической инфраструктуры и разрешил отнести системы накопления электрической энергии, в частности аккумуляторные станции, к объектам критической инфраструктуры.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

Решение должно усилить защиту таких объектов и повысить устойчивость украинской энергосистемы в условиях постоянной атаки на энергетическую инфраструктуру.

По данным Минэнерго, сейчас в Украине уже установлены системы накопления электроэнергии общей мощностью более 500 МВт. Также выданы технические условия для создания новых мощностей еще более чем на 1000 МВт.

Системы накопления энергии выполняют несколько важных функций для энергосектора:

обеспечивают более стабильную работу энергосистемы;

помогают быстрее реагировать на изменения нагрузки;

снижают риск аварийных отключений;

поддерживают работу распределенной генерации.

Решение Кабмина позволит включить такие объекты в национальную систему защиты критической инфраструктуры. Для энергетического сектора это означает дополнительные механизмы защиты и дальнейшее развитие систем накопления электроэнергии как одного из элементов новой энергетической архитектуры Украины.

Ранее сообщалось, что из-за последствий российских обстрелов и растущего спроса на мощности энергосистемы Украине понадобится около 9,5 ГВт нового поколения. Государство и бизнес должны наладить эффективное сотрудничество, чтобы электростанции появились быстро и именно там, где они наиболее нужны.