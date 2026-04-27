Мощность установок хранения энергии в Украине за последнее время выросла в 300 раз: какая причина
В Украине наблюдается стремительный рост мощности установок хранения энергии (УХЭ). Если в 2024 году этот показатель составлял 2 МВт, то на апрель 2026 года он достиг 600 МВт.
Причины и инструменты развития
Главным фактором роста явилась необходимость балансировки солнечных электростанций (СЭС). Поскольку СЭС производят значительные излишки энергии в дневные часы, установки хранения позволяют переносить эти объемы в период повышенного вечернего потребления.
Глава правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко во время мероприятия Energy Storage Day 2026 пояснил: "Уже сейчас видно, что СЭС не могут эффективно функционировать без УХЭ, поскольку они создают большой профицит в дневные часы. УЗЭ помогают переносить это э/э на время повышенного потребления".
Стремительному развитию отрасли способствовали следующие факторы:
- проведение аукционов "Укрэнерго" на предоставление вспомогательных услуг;
- наличие гарантий оплаты услуг со стороны системного оператора;
- снижение стоимости оборудования на мировых рынках;
- создание законодательной базы для прозрачного инвестирования
Технические детали подключения
В настоящее время выданы технические условия на подключение еще 1,4 ГВт новых мощностей хранения. Часть объектов подключена непосредственно к сетям "Укрэнерго", другая - к сетям операторов системы распределения (облэнерго).
По словам Зайченко, упрощенная система подключения к облэнерго имеет свои особенности, в частности, отсутствие обязательства передавать телеметрию в режиме реального времени, что затрудняет мониторинг показателей производства и потребления.
Глава энергокомитета Верховной Рады Андрей Герус также подтвердил, что успешность проектов обеспечена как мировой динамикой цен на технологии, так и условиями, позволяющими бизнесу эффективно планировать капиталовложения.
Ранее сообщалось, что из-за последствий российских обстрелов и растущего спроса на мощности энергосистеме Украины понадобится около 9,5 ГВт нового поколения. Государство и бизнес должны наладить эффективное сотрудничество, чтобы электростанции появились быстро и именно там, где они наиболее нужны.