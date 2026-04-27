Мощность установок хранения энергии в Украине за последнее время выросла в 300 раз: какая причина

В Украине наблюдается стремительный рост мощности установок хранения энергии (УХЭ). Если в 2024 году этот показатель составлял 2 МВт, то на апрель 2026 года он достиг 600 МВт.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Причины и инструменты развития

Главным фактором роста явилась необходимость балансировки солнечных электростанций (СЭС). Поскольку СЭС производят значительные излишки энергии в дневные часы, установки хранения позволяют переносить эти объемы в период повышенного вечернего потребления.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко во время мероприятия Energy Storage Day 2026 пояснил: "Уже сейчас видно, что СЭС не могут эффективно функционировать без УХЭ, поскольку они создают большой профицит в дневные часы. УЗЭ помогают переносить это э/э на время повышенного потребления".

Стремительному развитию отрасли способствовали следующие факторы:

проведение аукционов "Укрэнерго" на предоставление вспомогательных услуг;

наличие гарантий оплаты услуг со стороны системного оператора;

снижение стоимости оборудования на мировых рынках;

создание законодательной базы для прозрачного инвестирования

Технические детали подключения

В настоящее время выданы технические условия на подключение еще 1,4 ГВт новых мощностей хранения. Часть объектов подключена непосредственно к сетям "Укрэнерго", другая - к сетям операторов системы распределения (облэнерго).

По словам Зайченко, упрощенная система подключения к облэнерго имеет свои особенности, в частности, отсутствие обязательства передавать телеметрию в режиме реального времени, что затрудняет мониторинг показателей производства и потребления.

Глава энергокомитета Верховной Рады Андрей Герус также подтвердил, что успешность проектов обеспечена как мировой динамикой цен на технологии, так и условиями, позволяющими бизнесу эффективно планировать капиталовложения.

Ранее сообщалось, что из-за последствий российских обстрелов и растущего спроса на мощности энергосистеме Украины понадобится около 9,5 ГВт нового поколения. Государство и бизнес должны наладить эффективное сотрудничество, чтобы электростанции появились быстро и именно там, где они наиболее нужны.