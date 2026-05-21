Кабмін надав системам накопичення енергії статус критичної інфраструктури

Кабінет міністрів за пропозицією Міністерства енергетики вніс зміни до переліку секторів критичної інфраструктури та дозволив віднести системи накопичення електричної енергії, зокрема акумуляторні станції, до об’єктів критичної інфраструктури.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Рішення має посилити захист таких об’єктів та підвищити стійкість української енергосистеми в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру.

За даними Міненерго, зараз в Україні вже встановлено системи накопичення електроенергії загальною потужністю понад 500 МВт. Також видано технічні умови для створення нових потужностей ще на понад 1000 МВт.

Системи накопичення енергії виконують кілька важливих функцій для енергосектору:

  • забезпечують стабільнішу роботу енергосистеми;
  • допомагають швидше реагувати на зміни навантаження;
  • знижують ризик аварійних відключень;
  • підтримують роботу розподіленої генерації.

Рішення Кабміну дозволить включити такі об’єкти до національної системи захисту критичної інфраструктури. Для енергетичного сектору це означає додаткові механізми захисту та подальший розвиток систем накопичення електроенергії як одного з елементів нової енергетичної архітектури України.

Раніше повідомлялося, що через наслідки російських обстрілів та зростаючий попит на потужності енергосистемі України знадобиться близько 9,5 ГВт нової генерації. Держава та бізнес мають налагодити ефективну співпрацю, щоб електростанції з’явилися швидко і саме там, де вони найбільше потрібні.

Автор:
Тетяна Гойденко