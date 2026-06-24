Україна та Японія запустили цифрову ініціативу для ІТ-бізнесу: які спільні проєкти у пріоритеті

Україна та Японія розпочинають новий етап технологічного партнерства. Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії підписали меморандум про створення Japan-Ukraine Digital Tech Cooperation Initiative.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Ми запускаємо простір, де технологічні бізнеси обох країн обмінюватимуться експертизою, укладатимуть контракти та масштабуватимуть цифрові рішення на глобальний рівень", — зазначив в. о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Нова платформа допоможе запускати спільні проєкти в сферах цифрових інновацій, залучати інвестиції та розвивати системне партнерство між бізнесом і державними органами обох країн.

До списку пріоритетних технологічних напрямів увійшли:

штучний інтелект;

роботизація та робототехніка;

кіберзахист;

безпілотні системи;

розвиток цифрової інфраструктури та ІТ-індустрії.

"Ми сподіваємося на подальше поглиблення партнерства між Японією та Україною у цифровій сфері та спільну роботу задля відновлення України й забезпечення її економічного зростання", — сказав міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Кенджі Ямада.

Як зазначили в українському відомстві, ініціатива закріплює наміри розвивати технологічне партнерство і відкриває нові можливості для масштабування бізнесу обох країн.

Раніше повідомлялося, що Україна та Швейцарія переходять до системної довгострокової співпраці в інноваціях та розвитку штучного інтелекту. Стратегічний курс розрахований на найближчі 10-12 років.