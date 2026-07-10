Скільки Україна заробить на агроекспорті у 2026 році: у Мінекономіки дали прогноз виручки

Попри регулярні російські атаки на портову інфраструктуру, Україна зберігає стабільні темпи експорту агропродукції. За підсумками 2026 року експортна виручка аграрного сектору може становити орієнтовно $23-24 млрд, що на 2-6% більше, ніж торік, коли аграрії експортували продукції на $22,6 млрд.

Про це Delo.ua повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Вплив атак РФ на портову інфраструктуру України

Попри постійні руйнування портової інфраструктури, всі учасники логістичного ланцюга демонструють стійкість, а наявних ресурсів достатньо для оперативного відновлення пошкоджених об'єктів, зазначив Висоцький.

"На сьогодні немає якогось зменшення обсягів аграрного експорту, пов'язаного з руйнуванням портової інфраструктури. Хоча цей виклик є дуже вагомим і потребує постійних ресурсів та інвестицій у відновлення", - розповів заступник міністра.

Водночас атаки Росії вплинули на ритмічність експорту. Якщо раніше відвантаження характеризувалися вираженими сезонними піками, то наразі поставки стали більш рівномірними протягом року.

Максимальні місячні обсяги експорту зменшилися, однак це не означає втрати загальних обсягів поставок. Той самий обсяг поступово розподіляється протягом року і в кінцевому результаті в основній своїй більшості експортується, пояснив Висоцький.

Прогноз експортної виручки аграрного сектору

Оцінюючи перспективи 2026 року, Висоцький зазначив, що за нинішніх темпів експорту та поточної цінової кон'юнктури аграрний сектор може забезпечити Україні близько $24 млрд експортної виручки.

"Поки темпи і ціни говорять про те, що експортна виручка може бути в діапазоні $23-24 млрд", - прогнозує заступник міністра.

У 2025 році аграрії продали товарів на суму 22,6 млрд доларів.

Загалом, аграрний сектор зміцнив свої позиції як головний рушій української зовнішньої торгівлі, продемонструвавши рекордний показник. Наразі на частку АПК припадає 56% від загального обсягу експорту країни.

За даними NV, до п'ятірки найбільших агрокомпаній-експортерів України входять:

⦁ "Кернел";

⦁ "МХП";

⦁ "Бунге Україна";

⦁ "Нібулон";

⦁ "АДМ Юкрейн".