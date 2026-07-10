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Агро
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Сколько Украина заработает на агроэкспорте в 2026 году: Минэкономики дали прогноз выручки

Тарас Высоцкий
В Минэкономики прогнозируют до $24 млрд экспортной выручки агросектора/Фото: "Foundation for Support of Reforms in Ukraine"

Несмотря на регулярные атаки на портовую инфраструктуру, Украина сохраняет стабильные темпы экспорта агропродукции. По итогам 2026 года экспортная выручка аграрного сектора может составить ориентировочно $23-24 млрд, что на 2-6% больше, чем в прошлом, когда аграрии экспортировали продукции на $22,6 млрд.

Об этом Delo.ua сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

Влияние атак РФ на портовую инфраструктуру Украины

Несмотря на постоянные разрушения портовой инфраструктуры, все участники логистической цепи демонстрируют устойчивость, а имеющихся ресурсов достаточно для оперативного восстановления поврежденных объектов, отметил Высоцкий.

"На сегодняшний день нет какого-то уменьшения объемов аграрного экспорта, связанного с разрушением портовой инфраструктуры. Хотя этот вызов очень весомый и требует постоянных ресурсов и инвестиций в восстановление", - рассказал замминистра.

В то же время, атаки России повлияли на ритмичность экспорта. Если раньше отгрузки характеризовались выраженными сезонными пиками, то поставки стали более равномерными в течение года.

Максимальные месячные объемы экспорта снизились, однако это не означает потери общих объемов поставок. Тот же объем постепенно распределяется в течение года и в конечном итоге в основном большинстве экспортируется, пояснил Высоцкий.

Прогноз экспортной выручки аграрного сектора

Оценивая перспективы 2026 года, Высоцкий отметил, что при нынешних темпах экспорта и текущей ценовой конъюнктуры аграрный сектор может обеспечить Украине около $24 млрд. экспортной выручки.

"Пока темпы и цены говорят о том, что экспортная выручка может быть в диапазоне $23-24 млрд", – прогнозирует замминистра.

В 2025 году аграрии продали товаров на сумму 22,6 млрд. долларов.  

В целом аграрный сектор укрепил свои позиции как главный двигатель украинской внешней торговли, продемонстрировав рекордный показатель. На долю АПК приходится 56% от общего объема экспорта страны.  

По данным NV, в пятерку крупнейших агрокомпаний-экспортеров Украины входят:

"Кернелл";

"МХП";

"Бунге Украина";

"нибулон";

"АДМ Юкрейн".