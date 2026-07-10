Сколько Украина заработает на агроэкспорте в 2026 году: Минэкономики дали прогноз выручки

Несмотря на регулярные атаки на портовую инфраструктуру, Украина сохраняет стабильные темпы экспорта агропродукции. По итогам 2026 года экспортная выручка аграрного сектора может составить ориентировочно $23-24 млрд, что на 2-6% больше, чем в прошлом, когда аграрии экспортировали продукции на $22,6 млрд.

Об этом Delo.ua сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

Влияние атак РФ на портовую инфраструктуру Украины

Несмотря на постоянные разрушения портовой инфраструктуры, все участники логистической цепи демонстрируют устойчивость, а имеющихся ресурсов достаточно для оперативного восстановления поврежденных объектов, отметил Высоцкий.

"На сегодняшний день нет какого-то уменьшения объемов аграрного экспорта, связанного с разрушением портовой инфраструктуры. Хотя этот вызов очень весомый и требует постоянных ресурсов и инвестиций в восстановление", - рассказал замминистра.

В то же время, атаки России повлияли на ритмичность экспорта. Если раньше отгрузки характеризовались выраженными сезонными пиками, то поставки стали более равномерными в течение года.

Максимальные месячные объемы экспорта снизились, однако это не означает потери общих объемов поставок. Тот же объем постепенно распределяется в течение года и в конечном итоге в основном большинстве экспортируется, пояснил Высоцкий.

Прогноз экспортной выручки аграрного сектора

Оценивая перспективы 2026 года, Высоцкий отметил, что при нынешних темпах экспорта и текущей ценовой конъюнктуры аграрный сектор может обеспечить Украине около $24 млрд. экспортной выручки.

"Пока темпы и цены говорят о том, что экспортная выручка может быть в диапазоне $23-24 млрд", – прогнозирует замминистра.

В 2025 году аграрии продали товаров на сумму 22,6 млрд. долларов.

В целом аграрный сектор укрепил свои позиции как главный двигатель украинской внешней торговли, продемонстрировав рекордный показатель. На долю АПК приходится 56% от общего объема экспорта страны.

По данным NV, в пятерку крупнейших агрокомпаний-экспортеров Украины входят:

⦁ "Кернелл";

⦁ "МХП";

⦁ "Бунге Украина";

⦁ "нибулон";

⦁ "АДМ Юкрейн".