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Сколько Украина заработает на агроэкспорте в 2026 году: Минэкономики дали прогноз выручки
Несмотря на регулярные атаки на портовую инфраструктуру, Украина сохраняет стабильные темпы экспорта агропродукции. По итогам 2026 года экспортная выручка аграрного сектора может составить ориентировочно $23-24 млрд, что на 2-6% больше, чем в прошлом, когда аграрии экспортировали продукции на $22,6 млрд.
Об этом Delo.ua сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.
Влияние атак РФ на портовую инфраструктуру Украины
Несмотря на постоянные разрушения портовой инфраструктуры, все участники логистической цепи демонстрируют устойчивость, а имеющихся ресурсов достаточно для оперативного восстановления поврежденных объектов, отметил Высоцкий.
"На сегодняшний день нет какого-то уменьшения объемов аграрного экспорта, связанного с разрушением портовой инфраструктуры. Хотя этот вызов очень весомый и требует постоянных ресурсов и инвестиций в восстановление", - рассказал замминистра.
В то же время, атаки России повлияли на ритмичность экспорта. Если раньше отгрузки характеризовались выраженными сезонными пиками, то поставки стали более равномерными в течение года.
Максимальные месячные объемы экспорта снизились, однако это не означает потери общих объемов поставок. Тот же объем постепенно распределяется в течение года и в конечном итоге в основном большинстве экспортируется, пояснил Высоцкий.
Прогноз экспортной выручки аграрного сектора
Оценивая перспективы 2026 года, Высоцкий отметил, что при нынешних темпах экспорта и текущей ценовой конъюнктуры аграрный сектор может обеспечить Украине около $24 млрд. экспортной выручки.
"Пока темпы и цены говорят о том, что экспортная выручка может быть в диапазоне $23-24 млрд", – прогнозирует замминистра.
В 2025 году аграрии продали товаров на сумму 22,6 млрд. долларов.
В целом аграрный сектор укрепил свои позиции как главный двигатель украинской внешней торговли, продемонстрировав рекордный показатель. На долю АПК приходится 56% от общего объема экспорта страны.
По данным NV, в пятерку крупнейших агрокомпаний-экспортеров Украины входят:
⦁ "Кернелл";
⦁ "МХП";
⦁ "Бунге Украина";
⦁ "нибулон";
⦁ "АДМ Юкрейн".