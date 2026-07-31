Возле Львова построят торгово-логистический комплекс со складами и офисами

Возле Львова, рядом с трассой М-06 Киев-Чоп и железнодорожным путем, планируют строительство торгово-логистического комплекса со складами, офисами и коммерческими помещениями. Львовский городской совет согласовал разработку детального плана территории, которую планирует освоить компания "Эмилия 2005".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Zaxid.net.

О комплексе

Соответствующее решение депутаты поддержали на сессии горсовета 30 июля. Речь идет о трех земельных участках на территории бывшего Лисиничевского сельского совета, которые после создания Львовской городской территориальной общины вошли в ее состав. В то же время, эти земли расположены за пределами населенных пунктов.

Точные границы и площадь территории, которую охватит подробный план, определят при подготовке проектной документации. Документ должен установить параметры будущего строительства, организацию подъездных путей, развитие уличной сети и необходимое инженерное обеспечение.

Заказчиком разработки градостроительной документации выступит департамент архитектуры и пространственного развития Львовского городского совета, а финансирование работ обеспечит ООО "Эмилия 2005".

О компании

По данным YouControl, компанию "Эмилия 2005" зарегистрировали во Львове в январе 2025 года. Основное направление деятельности предприятия – аренда и эксплуатация недвижимого имущества. Уставный капитал компании составляет 22 млн. грн. Владельцами являются Оксана Гадомская и Александр Оноприенко, руководительницей – Оксана Гадомская.

Перед окончательным утверждением детального плана территории должны быть проведены стратегическая экологическая оценка и общественные обсуждения. После этого документацию повторно рассмотрят депутаты городского совета.

В настоящее время принятое решение не означает начало строительства - сначала для участка должны разработать и утвердить соответствующий план территории.

Напомним, международная логистическая группа Global Ocean Link (GOL) построит склад в селе Соломоново в Закарпатье, рядом с границами Венгрии и Словакии. Объект будет иметь формат логистического комплекса класса A+. Компания рассматривает этот проект не только как складскую недвижимость, но и как инфраструктурный хаб для управления товарными потоками между Украиной и ЕС.