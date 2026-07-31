Росія вдарила по відділенню "Нової пошти" на Вінниччині

Російські війська завдали удару по відділенню "Нової пошти" у Вінницькій області. Внаслідок атаки поранення отримали п'ятеро людей, один із них — 19-річний хлопець — перебуває у стані середньої тяжкості.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на начальницю Вінницької ОВА Наталю Заболотну.

За її словами, ще четверо постраждалих отримали легкі поранення.

На місці атаки працюють відповідні служби. Інші деталі удару та масштаби пошкоджень наразі не уточнюються.

Нагадаємо, у ніч проти 25 липня російський удар прийшовся по території автодвору сортувального терміналу "Нової пошти" в Сумах. Унаслідок атаки загинули троє водіїв партнерів-перевізників компанії.