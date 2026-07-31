Нова теплотраса на Теремках: 183 будинки отримають резервне опалення

У Голосіївському районі Києва будують резервну тепломережу для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2. Вона має забезпечити теплом 183 житлові будинки, три медичні заклади та 18 шкіл і дитсадків у разі критичної зупинки ТЕЦ-5.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення КМДА.

Замовником будівництва є "Київтеплоенерго". Нову теплотрасу прокладають у межах Плану стійкості столиці як резервну схему теплопостачання для Теремків.

Частина мережі проходитиме через територію із зеленими насадженнями. За результатами обстеження в зоні робіт планують видалити 662 дерева та 70 кущів.

Із них 56 дерев і 16 кущів планують пересадити.

Після завершення будівництва територію мають рекультивувати та відновити благоустрій. Також передбачена висадка нових дерев і кущів.

За видалені зелені насадження замовник має сплатити компенсацію, яку спрямують на створення та розвиток зелених зон Києва.

Нагадаємо, КП "Київтеплоенерго" планує використати фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку для закупівлі, монтажу та введення в експлуатацію когенераційних установок у Києві.