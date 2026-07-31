Ринок сухпайків для ЗСУ: одна компанія отримала контрактів на понад півмільярда грн

Компанія "Партнер Юкрейн" у 2024–2025 роках отримала 25 договорів на постачання сухпайків для ЗСУ загальною вартістю 550,25 млн грн. На неї припало близько 38% суми проаналізованих контрактів у цьому сегменті.

Про це йдеться у статті Delo.ua "Потоки Міноборони на 40 млрд грн: хто годує ЗСУ".

Усього дев'ять компаній постачали сухпайки військовим

У закупівлях сухпайків у 2024–2025 роках брали участь 12 компаній, проте, за аналізом StateWatch, постачальниками стали дев'ять із них.

Найбільший контрактний портфель отримала "Партнер Юкрейн" — 25 договорів на 550,25 млн грн. Ще одним великим постачальником стала компанія "Діджител", яка наприкінці 2025 року уклала шість договорів на 292,8 млн грн.

Суми договорів не обов'язково дорівнюють фактичному виторгу компаній або вже виплаченим коштам. Обсяг оплат залежить від виконаних поставок, а контракти можуть змінювати або достроково припиняти.

Більшість лотів завершилися без результату

Станом на травень 2026 року 58% із 201 лота на закупівлю сухпайків, оголошених від початку 2024-го, завершилися безуспішно або були скасовані.

Однією з причин є складність виробництва. Стандартний добовий польовий набір містить 14 компонентів із різними виробничими циклами. Навіть виробники м'ясної продукції зазвичай закуповують галети, сухарі, чай, каву, спеції, серветки та пакування в інших підприємств.

Постачальник має зібрати всі компоненти, провести лабораторні випробування, правильно запакувати набори та вчасно доставити велику партію. Тому ринку бракує компаній, здатних стабільно виконувати масштабні замовлення.

Сухпайки відрізняються від постачання продуктів за Каталогом

Постачання продуктів за Каталогом із 360 позицій є переважно логістичною та дистрибуційною послугою.

Військова частина формує заявку, а постачальник закуповує продукти у різних виробників і доставляє їх до місця призначення.

Сухпайок, натомість, є готовим набором із визначеним складом. Його виробництво потребує координації кількох постачальників, контролю кожного компонента та остаточного комплектування.

Нагадаємо, що на сухпайках для військових впровадили QR-коди.