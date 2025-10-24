На сухпайках для військових впровадили QR-коди: навіщо це потрібно

Відтепер військові можуть залишати відгуки про сухпайки, скориставшись QR-кодом на упаковці. Це зроблено з метою вдосконалення системи забезпечення харчування на основі реального досвіду захисників.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство оборони України

Зазначається, що починаючи з жовтня 2025 року, нанесення QR-коду на пакування є обов’язковою вимогою для всіх виробників сухпайків.

Через опитування збирається інформація про рівень задоволеності сухпайками: окремими стравами, пакуванням, а також про загальні враження. Форма містить як закриті питання з оцінкою, так і відкриті – щоб військові могли описати, що саме їм не подобається і які зміни хотіли б бачити.

В Міноборони зауважують, що аналіз даних допоможе виявити ключові запити військових – зокрема щодо смакових характеристик, зручності упаковки та балансу страв у раціонах. Ці дані будуть використані при прийнятті рішень щодо вдосконалення раціонів.

Раніше Міноборони вже впровадило багаторівневу систему контролю якості сухпайків для ЗСУ, щоб військові на передовій отримували найкращі добові польові набори продуктів.

"Сухпайки з QR-кодом вже постачаються у військові частини. Зараз триває перший етап збору та опрацювання даних, тож всі військові, які вже отримали сухпаї з QR-кодом, можуть долучитись до опитування", - наголошують у відомстві.

Нагадаємо, Міноборони затвердило оновлену технічну специфікацію на добовий польовий набір продуктів. Тепер, окрім звичайних, для військових закуповуватимуть халяльні та кошерні сухпайки.

Які продукти входять у сухпайок для ЗСУ?

Загалом сухпайки складаються з трьох раціонів (сніданку, обіду, вечері) та містять:

галети з борошна пшеничного першого сорту;

сухарі з борошна пшеничного першого сорту або з борошна житнього оббивного;

готова до вживання перша страва (борщ з м’ясом або супи з м’ясом в асортименті);

готова до вживання друга страва (каші з м’ясом або овочі з м’ясом в асортименті);

кава розчинна;

чай;

цукор;

мед натуральний;

джем фруктовий (в асортименті);

перець чорний мелений;

сіль;

ложка пластикова одноразова;

серветка паперова;

серветка гігієнічна волога.

Залежно від типу сухпайка (звичайний, халяльний чи кошерний) асортимент перших страв складається з борщу з м'ясом яловичини або супів з м'ясом свинини, курки, баранини або яловичини. У переліку других страв — різноманітні каші зі свининою, яловичиною, бараниною, куркою тощо.