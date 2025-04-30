Міноборони затвердило оновлену специфікацію сухпайків: які продукти входять у польовий набір

Міноборни затвердило оновлену технічну специфікацію на добовий польовий набір продуктів. Тепер, окрім звичайних, для військових закуповуватимуть халяльні та кошерні сухпайки.

Про це повідомила пресслужба відомства.

У міністерстві пояснили, що халяльні сухпайки розроблені для військових, які дотримуються ісламських норм харчування. Водночас кошерні сухпайки відповідають вимогам кашруту і призначені для військовослужбовців, які сповідують юдаїзм.

Які продукти входять у сухпайок для ЗСУ?

Загалом сухпайки складаються з трьох раціонів (сніданку, обіду, вечері) та містять:

галети з борошна пшеничного першого сорту;

сухарі з борошна пшеничного першого сорту або з борошна житнього оббивного;

готова до вживання перша страва (борщ з м’ясом або супи з м’ясом в асортименті);

готова до вживання друга страва (каші з м’ясом або овочі з м’ясом в асортименті);

кава розчинна;

чай;

цукор;

мед натуральний;

джем фруктовий (в асортименті);

перець чорний мелений;

сіль;

ложка пластикова одноразова;

серветка паперова;

серветка гігієнічна волога.

Залежно від типу сухпайка (звичайний, халяльний чи кошерний) асортимент перших страв складається з борщу з м'ясом яловичини або супів з м'ясом свинини, курки, баранини або яловичини. У переліку других страв — різноманітні каші зі свининою, яловичиною, бараниною, куркою тощо.

Нові технічні специфікації враховують не лише релігійні стандарти, але й високі вимоги до якості продуктів та їх поживної цінності. Крім того, готові до вживання перша та друга страви мають фасуватися в сучасну упаковку — реторт-пакети, які забезпечують тривалий термін зберігання продуктів. Оновлені сухпайки зручні у використанні, усі продукти відповідають стандартам безпеки та якості.

Найближчим часом закупівельна агенція Міноборони «Державний оператор тилу» планує оголосити тендер на закупівлю додаткової партії сухпайків, до яких мають увійти за новою технічною специфікацією вже і халяльні та кошерні.

Нагадаємо, державне підприємство "Державний оператор тилу" Міністерства оборони України наприкінці січня уклало сім контрактів на постачання 1,4 млн добових польових наборів продуктів для армії на 2025 рік. Загальна сума угод склала 364,57 млн грн.