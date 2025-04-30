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Минобороны утвердило обновленную спецификацию сухпайков: какие продукты входят в полевой набор

сухпайки для ВСУ
Минобороны утвердило обновленную спецификацию сухпайков. / Минобороны

Миноборные утвердили обновленную техническую спецификацию на суточный полевой набор продуктов. Теперь, кроме обычных, для военных будут закупать халяльные и кошерные сухпайки.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве пояснили, что халяльные сухпайки разработаны для военных, придерживающихся исламских норм питания. В то же время кошерные сухпайки отвечают требованиям кашрута и предназначены для военнослужащих, исповедующих иудаизм.

Какие продукты входят в сухпаек для ВСУ?

В целом сухпайки состоят из трех рационов (завтрака, обеда, ужина) и содержат:

  • галеты из муки пшеничного первого сорта;
  • сухари из пшеничной муки первого сорта или из муки ржаной обивочной;
  • готовое к употреблению первое блюдо (борщ с мясом или супы с мясом в ассортименте);
  • готовое к употреблению второе блюдо (каши с мясом или овощи с мясом в ассортименте);
  • кофе растворимый;
  • чай;
  • сахар;
  • мед натуральный;
  • джем фруктовый (в ассортименте);
  • перец черный молотый;
  • соль;
  • ложка пластиковая одноразовая;
  • салфетка бумажная;
  • салфетка гигиеническая влага.

В зависимости от типа сухпайки (обычный, халяльный или кошерный) ассортимент первых блюд состоит из борща с мясом говядины или супов с мясом свинины, курицы, баранины или говядины. В перечне вторых блюд — разнообразные каши со свининой, говядиной, бараниной, курицей и т.д.

Новые технические спецификации учитывают не только религиозные стандарты, но и высокие требования к качеству продуктов и их питательной ценности. Кроме того, готовое к употреблению первое и второе блюда должны фасоваться в современную упаковку — реторт-пакеты, обеспечивающие длительный срок хранения продуктов. Обновленные сухпайки удобны в использовании, все продукты отвечают стандартам безопасности и качества.

В ближайшее время закупочное агентство Минобороны «Государственный оператор тыла» планирует объявить тендер на закупку дополнительной партии сухпайков, в которые должны войти по новой технической спецификации уже и халяльные и кошерные.

Напомним, государственное предприятие "Государственный оператор тыла" Министерства обороны Украины в конце января заключило семь контрактов на поставку 1,4 млн суточных полевых наборов продуктов для армии на 2025 год. Общая сумма сделок составила 364,57 млн. грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук