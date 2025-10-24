На сухпайках для военных ввели QR-коды: зачем это нужно

Теперь военные могут оставлять отзывы о сухпайках, воспользовавшись QR-кодом на упаковке. Это сделано с целью усовершенствования системы обеспечения питания на основе реального опыта защитников.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство обороны Украины

Отмечается, что начиная с октября 2025 года, нанесение QR-кода на упаковку является обязательным требованием для всех производителей сухпайков.

Через опросы собирается информация об уровне удовлетворенности сухпайками: отдельными блюдами, упаковкой, а также об общих впечатлениях. Форма содержит как закрытые вопросы с оценкой, так и открытые, чтобы военные могли описать, что именно им не нравится и какие изменения хотели бы видеть.

В Минобороны отмечают, что анализ данных поможет выявить ключевые запросы военных – в частности, относительно вкусовых характеристик, удобства упаковки и баланса блюд в рационах. Эти данные будут использованы при принятии решений по усовершенствованию рационов.

Ранее Минобороны уже внедрило многоуровневую систему контроля качества сухпайков для ВСУ, чтобы военные на передовой получали лучшие суточные полевые наборы продуктов.

"Сухпайки с QR-кодом уже поставляются в воинские части. Сейчас идет первый этап сбора и обработки данных, поэтому все военные, уже получившие сухпаи с QR-кодом, могут присоединиться к опросу", - отмечают в ведомстве.

Напомним, Минобороны утвердило обновленную техническую спецификацию на суточный полевой набор продуктов. Теперь, кроме обычных, для военных будут закупать халяльные и кошерные сухпайки.

Какие продукты входят в сухпаек для ВСУ?

В целом сухпайки состоят из трех рационов (завтрака, обеда, ужина) и содержат:

галеты из муки пшеничного первого сорта;

сухари из пшеничной муки первого сорта или из муки ржаной обивочной;

готовое к употреблению первое блюдо (борщ с мясом или супы с мясом в ассортименте);

готовое к употреблению второе блюдо (каши с мясом или овощи с мясом в ассортименте);

кофе растворимый;

чай;

сахар;

мед натуральный;

джем фруктовый (в ассортименте);

перец черный молотый;

соль;

ложка пластиковая одноразовая;

салфетка бумажная;

салфетка гигиеническая влага.

В зависимости от типа сухпайки (обычный, халяльный или кошерный) ассортимент первых блюд состоит из борща с мясом говядины или супов с мясом свинины, курицы, баранины или говядины. В перечне вторых блюд — разнообразные каши со свининой, говядиной, бараниной, курицей и т.д.