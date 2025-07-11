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Качественное питание ВСУ: Минобороны показало первые успехи новой системы поставок продуктов

питание
"Государственный оператор тыла" обновил систему питания для военных

Агентство "Государственный оператор тыла" Минобороны успешно завершило первый этап внедрения обновленной системы питания для военных в Киеве и области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Указывается, что в течение I полугодия 2025 года отрабатывались новые подходы, позволяющие усилить контроль качества и обеспечить прозрачное ценообразование.

Главные итоги внедрения обновленной системы питания:

  • Заключены трехсторонние договоры между ДОТ, логистическим оператором   "ЮТ Компани"   и производителями. 164 производителя квалифицированы в рамках сигнальных торгов.
  • Еженедельно на распределительные центры поставлялось в среднем   500 тонн продуктов.
  • Общий объем поставок составил   5.56 млн кг продуктов.
  • В начале реализации свыше   11% продуктов возвращались из-за несоответствия качества, однако благодаря усилению контроля этот показатель постепенно снизился.
  • По итогам опроса, 93% привлеченных производителей   подтвердили готовность продолжить сотрудничество в обновленном формате.

В модели был введен обязательный входной контроль на складах логистического оператора с привлечением представителей ГОТ. Это позволило оперативно выявлять проблемные партии и обеспечить соответствие поставок установленным стандартам.

В министерстве добавили, что продолжается опрос военнослужащих, которые уже питались по новой модели. Более половины опрошенных уже отметили улучшение качества продуктов: они стали вкуснее, а поставки — более регулярными. Сбор ответов продлится до 15 июля.

В настоящее время ГОТ готовится к масштабированию этого подхода на большей части регионов. В частности, планируется дальнейшее усовершенствование взаимодействия с логистическим оператором и производителями, а также адаптация нормативной базы.

Напомним, в первом квартале 2025 года закупочное агентство Министерства обороны Украины ГОТ наложило штрафные санкции на ряд поставщиков пищевых продуктов для ВСУ. Общая сумма взысканий превысила 6 миллионов гривен.

Автор:
Татьяна Бессараб