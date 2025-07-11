Качественное питание ВСУ: Минобороны показало первые успехи новой системы поставок продуктов

Агентство "Государственный оператор тыла" Минобороны успешно завершило первый этап внедрения обновленной системы питания для военных в Киеве и области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Указывается, что в течение I полугодия 2025 года отрабатывались новые подходы, позволяющие усилить контроль качества и обеспечить прозрачное ценообразование.

Главные итоги внедрения обновленной системы питания:

Заключены трехсторонние договоры между ДОТ, логистическим оператором "ЮТ Компани" и производителями. 164 производителя квалифицированы в рамках сигнальных торгов.

Еженедельно на распределительные центры поставлялось в среднем 500 тонн продуктов .

Общий объем поставок составил 5.56 млн кг продуктов .

В начале реализации свыше 11% продуктов возвращались из-за несоответствия качества , однако благодаря усилению контроля этот показатель постепенно снизился.

По итогам опроса, 93% привлеченных производителей подтвердили готовность продолжить сотрудничество в обновленном формате.

В модели был введен обязательный входной контроль на складах логистического оператора с привлечением представителей ГОТ. Это позволило оперативно выявлять проблемные партии и обеспечить соответствие поставок установленным стандартам.

В министерстве добавили, что продолжается опрос военнослужащих, которые уже питались по новой модели. Более половины опрошенных уже отметили улучшение качества продуктов: они стали вкуснее, а поставки — более регулярными. Сбор ответов продлится до 15 июля.

В настоящее время ГОТ готовится к масштабированию этого подхода на большей части регионов. В частности, планируется дальнейшее усовершенствование взаимодействия с логистическим оператором и производителями, а также адаптация нормативной базы.

Напомним, в первом квартале 2025 года закупочное агентство Министерства обороны Украины ГОТ наложило штрафные санкции на ряд поставщиков пищевых продуктов для ВСУ. Общая сумма взысканий превысила 6 миллионов гривен.