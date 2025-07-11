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Качественное питание ВСУ: Минобороны показало первые успехи новой системы поставок продуктов
Агентство "Государственный оператор тыла" Минобороны успешно завершило первый этап внедрения обновленной системы питания для военных в Киеве и области.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Указывается, что в течение I полугодия 2025 года отрабатывались новые подходы, позволяющие усилить контроль качества и обеспечить прозрачное ценообразование.
Главные итоги внедрения обновленной системы питания:
- Заключены трехсторонние договоры между ДОТ, логистическим оператором "ЮТ Компани" и производителями. 164 производителя квалифицированы в рамках сигнальных торгов.
- Еженедельно на распределительные центры поставлялось в среднем 500 тонн продуктов.
- Общий объем поставок составил 5.56 млн кг продуктов.
- В начале реализации свыше 11% продуктов возвращались из-за несоответствия качества, однако благодаря усилению контроля этот показатель постепенно снизился.
- По итогам опроса, 93% привлеченных производителей подтвердили готовность продолжить сотрудничество в обновленном формате.
В модели был введен обязательный входной контроль на складах логистического оператора с привлечением представителей ГОТ. Это позволило оперативно выявлять проблемные партии и обеспечить соответствие поставок установленным стандартам.
В министерстве добавили, что продолжается опрос военнослужащих, которые уже питались по новой модели. Более половины опрошенных уже отметили улучшение качества продуктов: они стали вкуснее, а поставки — более регулярными. Сбор ответов продлится до 15 июля.
В настоящее время ГОТ готовится к масштабированию этого подхода на большей части регионов. В частности, планируется дальнейшее усовершенствование взаимодействия с логистическим оператором и производителями, а также адаптация нормативной базы.
Напомним, в первом квартале 2025 года закупочное агентство Министерства обороны Украины ГОТ наложило штрафные санкции на ряд поставщиков пищевых продуктов для ВСУ. Общая сумма взысканий превысила 6 миллионов гривен.