В ГОТ рассказали, сколько фальсификата обнаружили в продуктах питания для ВСУ

Закупочное агентство Министерства обороны "Государственный оператор тыла" работает над недопущением поставки фальсифицированной или некачественной продукции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ГОТ.

Отмечается, что в I квартале проводились лабораторные исследования таких продуктов, как масло сливочное крестьянское (жирность 72,5 – 79,9%) и твердый сычужный сыр. Во ІІ квартале в перечень добавлены колбасные изделия : колбаса полукопченая и сырокопченая высшего сорта. А в III запланировано исследование сгущенного молока и сыра плавленого.

Результаты проверок

Как сообщают в ГОТ, кроме проверки на подлог (наличие посторонних примесей, не предусмотренных стандартами), проводится также анализ показателей качества и безопасности: органолептических, микробиологических и физико-химических.

Результаты первого полугодия следующие:

I квартал – молочная продукция :

масло сливочное: 23 образца, из них 7 обнаружено фальсифицированными;

твердый творог: 18 образцов, из них 12 – фальсификат.

ІІ квартал :

масло: 14 образцов, фальсификат обнаружен в 4 случаях;

твердый сыр (повторный отбор): 12 образцов, из них 3 – фальсификат, еще 4 – не соответствовали показателям качества и безопасности.

сырокопченая колбаса: 10 образцов, из которых 2 случая несоответствия требованиям описаний продуктов по каталогу продуктов питания, еще 3 – несоответствие требованиям качества и безопасности, 1 случай нарушения требований закона Украины "Об информации для потребителей по пищевым продуктам" – несоответствующая маркировка;

полукопченая колбаса: 11 образцов, из которых зафиксировано 2 случая несоответствия требованиям описаний продуктов по каталогу продуктов питания, 3 образца – несоответствие требованиям качества и безопасности и 1 случай нарушения требований к маркировке.

В ГОТ отмечают, что продолжают системную работу по выявлению неблагополучных поставщиков и формируют инструменты усиленного контроля качества пищевых продуктов, поставляемых в воинские части.

Напомним, в первом квартале 2025 года закупочное агентство Министерства обороны Украины ГОТ наложило штрафные санкции на ряд поставщиков пищевых продуктов для ВСУ. Общая сумма взысканий превысила 6 миллионов гривен.