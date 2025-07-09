У ДОТ розповіли, скільки фальсифікату виявили у продуктах харчування для ЗСУ

Закупівельна агенція Міністерства оборони "Державний оператор тилу" працює над недопущенням постачання фальсифікованої або неякісної продукції. Особливу увагу зосереджено на категоріях товарів, які найбільш вразливі до зловживань з боку недоброчесних постачальників — тобто тих, де найпростіше або найбільш вигідно здійснити підміну.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ДОТ.

Зазначається, що І кварталі проводилися лабораторні дослідження таких продуктів, як масло вершкове селянське (жирність 72,5 – 79,9%) та твердий сичужний сир. У ІІ кварталі до переліку додано ковбасні вироби: ковбаса напівкопчена та сирокопчена вищого ґатунку. А у ІІІ заплановано дослідження молока згущеного та сиру плавленого.

Результати перевірок

Як повідомляють в ДОТ, окрім перевірки на фальсифікацію (наявність сторонніх домішок, не передбачених стандартами), проводиться також аналіз показників якості та безпечності: органолептичних, мікробіологічних і фізико-хімічних.

Результати першого півріччя наступні:

І квартал – молочна продукція:

масло вершкове: 23 зразки, з них 7 виявлено фальсифікованими;

твердий сир: 18 зразків, із них 12 – фальсифікат.

ІІ квартал:

масло: 14 зразків, фальсифікат виявлено у 4 випадках;

твердий сир (повторний відбір): 12 зразків, з них 3 – фальсифікат, ще 4 – не відповідали показникам якості та безпечності.

сирокопчена ковбаса: 10 зразків, з яких 2 випадки невідповідності вимогам описів продуктів за каталогом продуктів харчування, ще 3 – невідповідність вимогам якості та безпечності, 1 випадок порушення вимог закону України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів" – невідповідне маркування;

напівкопчена ковбаса: 11 зразків, з яких зафіксовано 2 випадки невідповідності вимогам описів продуктів за каталогом продуктів харчування, 3 зразки – невідповідність вимогам якості та безпечності та 1 випадок порушення вимог до маркування.

У ДОТ наголошують, що продовжують системну роботу з виявлення недоброчесних постачальників і формують інструменти посиленого контролю за якістю харчових продуктів, що постачаються до військових частин.

Зауважимо, на Prozorro відбулися аукціони із закупівлі продуктів харчування для Збройних сил України на друге півріччя 2025 року. ДОТ отримала 207 пропозицій від учасників ринку, що стало рекордом для таких закупівель.

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року закупівельна агенція Міністерства оборони України ДОТ наклала штрафні санкції на низку постачальників харчових продуктів для ЗСУ. Загальна сума стягнень перевищила 6 мільйонів гривень.