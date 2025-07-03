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Частка недобросовісних постачальників ДОТ не перевищує 1%: скільки компаній порушили контракт

чоловік, жінка, документи
ДОТ повідомив про кількість недобросовісних постачальників. / Freepik

Частка постачальників закупівельної агенції Міністерства оборони України "Державний оператор тилу" (ДОТ), до яких застосовані обмежувальні заходи через порушення контрактів, не перевищує 1%. Станом на червень таких компаній усього сім.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на коментар "Укрінформу" заступника голови комісії з реорганізації ДОТ Дмитра Бігунця.

"У нас справді низький відсоток невиконання контрактів, якщо взяти усі компанії, з якими працює Державний оператор тилу…За період з жовтня 2024 року станом на червень це усього 7 компаній, яких ми були змушені виключити з переліку постачальників за наявності підстав", - розповів Бігунець.

За його словами, з моменту винесення рішення про відсторонення від закупівель, які організує ДОТ, у компанії є п’ять днів на оскарження. У разі ж підтвердження рішення постачальник дискваліфікується терміном на один рік.

Причини порушення контракту

Найпоширенішою підставою для застосування обмежувальних заходів, є постачання неякісної продукції або фальсифікату;невиконання контракту — це коли із законтрактованого нічого не поставлено та порушення антикорупційних вимог.

Однак, як зазначив Бігунець, компанії мають можливість виходу з-під обмежувальних санкцій, тобто повернення до переліку постачальників. Для цього потрібно сплатити усі штрафні зобов’язання, виставлені ДОТ, відмовитися від судових позовів до держпідприємства, а також взяти на себе антикорупційні зобов'язання.

"Якщо після відновлення у переліку цей постачальник протягом року знов вчинить щось подібне, то у такому випадку до нього буде застосовано більш жорсткий підхід", — пояснив представник ДОТ.

Нагадаємо, у червні повідомлялося, що ДОТ у 2025 році оштрафувала 21 постачальника продуктів харчування для армії.

Автор:
Тетяна Ковальчук