Доля недобросовестных поставщиков ДОТ не превышает 1%: сколько компаний нарушили контракт

Доля поставщиков закупочного агентства Министерства обороны Украины "Государственный оператор тыла" (ДОТ), к которым применены ограничительные меры по нарушению контрактов, не превышает 1%. По состоянию на июнь таких компаний всего семь.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на комментарий "Укринформа" заместителя председателя комиссии по реорганизации ДОТ Дмитрия Бигунца.

"У нас действительно низкий процент невыполнения контрактов, если взять все компании, с которыми работает Государственный оператор тыла… За период с октября 2024 года по состоянию на июнь это всего 7 компаний, которых мы вынуждены были исключить из перечня поставщиков при наличии оснований", — рассказал Бигунец.

По его словам, с момента вынесения решения об отстранении от закупок, организуемых ДОТ, у компании есть пять дней на обжалование. В случае подтверждения решения поставщик дисквалифицируется сроком на один год.

Причины нарушения контракта

Самым распространенным основанием для применения ограничительных мер является поставка некачественной продукции или фальсификата; невыполнение контракта — это когда из законтрактованного ничего не поставлено и нарушение антикоррупционных требований.

Однако, как отметил Бигунец, у компаний есть возможность выхода из-под ограничительных санкций, то есть возвращение в перечень поставщиков. Для этого нужно уплатить все штрафные обязательства, выставленные ДОТ, отказаться от судебных тяжб к госпредприятию, а также взять на себя антикоррупционные обязательства.

"Если после восстановления в перечне этот поставщик в течение года снова совершит нечто подобное, то в таком случае к нему будет применен более жесткий подход", — пояснил представитель ДОТ.

Напомним, в июне сообщалось, что ДОТ в 2025 году оштрафовал 21 поставщика продуктов питания для армии.