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ГОТ начинает закупку адаптивной одежды для военных (ФОТО)
Закупочное агентство Министерства обороны Украины Государственный оператор тыла (ГОТ) впервые начинает централизованное обеспечение раненых военнослужащих "пакетом раненого", в который будет входить адаптивная одежда и набор средств личной гигиены.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.
Отмечается, что первые торги на закупку адаптивной одежды на общую сумму около 170 млн. грн. уже объявлены. Поставки запланированы на II полугодие 2025 года, в четыре объединенных центра обеспечения.
Адаптивная одежда будет получать все составляющие Сил обороны, в частности, подразделения Министерства внутренних дел Украины и других формирований. Гигиенический набор будет предоставляться каждому раненому военному, прибывающему в стабилизационный пункт или военный госпиталь.
Что в комплекте
В летний комплект одежды будут входить:
- адаптивные майки,
- фуфайки с короткими и длинными рукавами,
- шорты,
- штаны,
- носки.
В Минобороны отмечают, что одежда будет подбираться индивидуально, с учетом состояния раненого.
Гигиенический набор включает:
- полотенце,
- бритву,
- гель для душа,
- шампунь,
- зубную щетку и пасту,
- дезодорант,
- влажные и сухие салфетки,
- расческу, щетку для волос,
- бумажные изделия, прокладки и т.д.
Отдельная закупка гигиенических наборов будет объявлена после утверждения технических требований Минобороны.
Отметим, Минобороны представило "Пакет раненого" в январе 2025 года. Набор будет выдаваться военным сразу после оказания первичной медицинской помощи в стабилизационных пунктах или стационарных медицинских учреждениях.
Заметим, в течение 2024-2025 годов ГОТ потратил более 230 миллионов гривен на закупку женской военной одежды.