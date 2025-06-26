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ГОТ начинает закупку адаптивной одежды для военных (ФОТО)

ДОТ Минобороны впервые начинает закупку «упаковку раненого»
ДОТ Минобороны впервые начинает закупку «упаковки раненого». Фото: mod.gov.ua

Закупочное агентство Министерства обороны Украины Государственный оператор тыла (ГОТ) впервые начинает централизованное обеспечение раненых военнослужащих "пакетом раненого", в который будет входить адаптивная одежда и набор средств личной гигиены.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Отмечается, что первые торги на закупку адаптивной одежды на общую сумму около 170 млн. грн. уже объявлены. Поставки запланированы на   II   полугодие 2025 года, в четыре объединенных центра обеспечения.  

Фото 2 — ГОТ начинает закупку адаптивной одежды для военных (ФОТО)
ДОТ Минобороны впервые начинает закупку "упаковки раненого".

Адаптивная одежда будет получать все составляющие Сил обороны, в частности, подразделения Министерства внутренних дел Украины и других формирований. Гигиенический набор будет предоставляться каждому раненому военному, прибывающему в стабилизационный пункт или военный госпиталь.

Что в комплекте

В летний комплект одежды будут входить:

  • адаптивные майки,
  • фуфайки с короткими и длинными рукавами,
  • шорты,
  • штаны,
  • носки.

В Минобороны отмечают, что одежда будет подбираться индивидуально, с учетом состояния раненого.

Гигиенический набор включает:

  • полотенце,
  • бритву,
  • гель для душа,
  • шампунь,
  • зубную щетку и пасту,
  • дезодорант,
  • влажные и сухие салфетки,
  • расческу, щетку для волос,
  • бумажные изделия, прокладки и т.д.

Отдельная закупка гигиенических наборов будет объявлена после утверждения технических требований Минобороны.

Отметим, Минобороны представило "Пакет раненого" в январе 2025 года. Набор будет выдаваться военным сразу после оказания первичной медицинской помощи в стабилизационных пунктах или стационарных медицинских учреждениях.

Заметим, в течение 2024-2025 годов ГОТ потратил более 230 миллионов гривен на закупку женской военной одежды.

Автор:
Светлана Манько