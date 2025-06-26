ГОТ начинает закупку адаптивной одежды для военных (ФОТО)

Закупочное агентство Министерства обороны Украины Государственный оператор тыла (ГОТ) впервые начинает централизованное обеспечение раненых военнослужащих "пакетом раненого", в который будет входить адаптивная одежда и набор средств личной гигиены.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Отмечается, что первые торги на закупку адаптивной одежды на общую сумму около 170 млн. грн. уже объявлены. Поставки запланированы на II полугодие 2025 года, в четыре объединенных центра обеспечения.

ДОТ Минобороны впервые начинает закупку "упаковки раненого".

Адаптивная одежда будет получать все составляющие Сил обороны, в частности, подразделения Министерства внутренних дел Украины и других формирований. Гигиенический набор будет предоставляться каждому раненому военному, прибывающему в стабилизационный пункт или военный госпиталь.

Что в комплекте

В летний комплект одежды будут входить:

адаптивные майки,

фуфайки с короткими и длинными рукавами,

шорты,

штаны,

носки.

В Минобороны отмечают, что одежда будет подбираться индивидуально, с учетом состояния раненого.

Гигиенический набор включает:

полотенце,

бритву,

гель для душа,

шампунь,

зубную щетку и пасту,

дезодорант,

влажные и сухие салфетки,

расческу, щетку для волос,

бумажные изделия, прокладки и т.д.

Отдельная закупка гигиенических наборов будет объявлена после утверждения технических требований Минобороны.

Отметим, Минобороны представило "Пакет раненого" в январе 2025 года. Набор будет выдаваться военным сразу после оказания первичной медицинской помощи в стабилизационных пунктах или стационарных медицинских учреждениях.

Заметим, в течение 2024-2025 годов ГОТ потратил более 230 миллионов гривен на закупку женской военной одежды.