На женскую военную форму Минобороны направило более 230 миллионов гривен

В течение 2024-2025 годов "Государственный оператор тыла", закупочное агентство Минобороны, потратило более 230 миллионов гривен на закупку женской военной одежды.

Об этом сообщил директор Департамента политики закупок Минобороны Украины Глеб Каневский.

Центральное управление развития материального обеспечения Минобороны Украины разработало ряд предметов женского вещевого имущества и утвердило соответствующие технические спецификации, которые уже доступны на цифровом портале "Партнер МОУ" . В частности, белье и топ, летний полевой костюм, белье нательное демисезонное, белье для холодной погоды (рубашка зимняя и кальсоны зимние).

Также утверждены две модели модульных бронежилетов комплектностью 1-8 специально разработанных для женщин.

Для дальнейшего улучшения вещевого обеспечения были проведены военные (исследовательские) испытания женских ветровлагозащитных курток и брюк (тип 3). Испытания прошли успешно, о чем свидетельствуют положительные отзывы и сейчас ведется разработка технических требований к этой одежде.

Составляющие женской военной формы

Еще до начала полномасштабной агрессии были разработаны базовые элементы формы для женщин-военнослужащих:

китель,

юбка,

штаны,

рубашки с длинными и короткими рукавами,

галстук, фуражка,

шапка зимняя повседневная,

джемпер,

пальто,

туфли хромовые,

утепленные сапожки.

Также были разработаны женские галстуки в виде бабочек, украшенные маленьким трезубцем вместо пуговицы, а женская фуражка претерпела изменения – стала более элегантной и более гармонично подходит к женской прически. В основу взят американский образец головного убора. Завершена и разработка новой модели женской зимней повседневной шапки.

Особое внимание также уделено обуви – женщины снабжаются туфлями и утепленными хромовыми сапогами, с учетом комфорта во время длительного ношения.

В сентябре прошлого года заместитель министра экономики Татьяна Бережная сообщила, что в Украине 62 000 женщин служат в ВСУ. Из них более пяти тысяч – на передовой

Ранее сообщалось, что Государственный оператор тыла создал для украинских предпринимателей, желающих приобщиться к обеспечению армии, пошаговые разъяснения всех этапов этого процесса.