На жіночий військовий одяг Міноборони спрямувало понад 230 мільйонів гривень

Протягом 2024–2025 років "Державний оператор тилу", закупівельна агенція Міноборони, витратила понад 230 мільйонів гривень на закупівлю жіночого військового одягу.

Про це повідомив директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.

Зазначається, що Центральне управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони України розробило низку предметів жіночого речового майна та затвердило відповідні технічні специфікації, які вже доступні на цифровому порталі "Партнер МОУ". Зокрема, білизна та топ, костюм літній польовий, білизна натільна демісезонна, білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові).

Також затверджено дві моделі модульних бронежилетів комплектністю 1-8, спеціально розроблених для жінок.

Для подальшого покращення речового забезпечення були проведені військові (дослідні) випробування жіночих зимових вітровологозахисних курток і штанів (тип 3). Випробування пройшли успішно, про що свідчать позитивні відгуки, і зараз ведеться розробка технічних вимог до цього одягу.

Складові жіночої військової форми

Ще до початку повномасштабної агресії було розроблено базові елементи форми для жінок-військовослужбовиць:

кітель,

спідниця,

штани,

сорочки з довгими та короткими рукавами,

краватка, кашкет,

шапка зимова повсякденна,

джемпер,

пальто,

туфлі хромові,

утеплені чобітки.

Також було розроблено жіночі краватки у вигляді метеликів, оздоблені маленьким тризубом замість ґудзика, а жіночий кашкет зазнав змін – став елегантнішим та більш гармонійно пасує до жіночої зачіски. В основу взято американський зразок головного убору. Завершено і розробку нової моделі жіночої зимової повсякденної шапки.

Особливу увагу також приділено взуттю – жінки забезпечуються туфлями та утепленими хромовими чобітками, з урахуванням комфорту під час тривалого носіння.

Додамо, що у вересні минулого року заступниця міністра економіки Тетяна Бережна повідомила, що в Україні 62 000 жінок служать в ЗСУ. З них понад п'ять тисяч - на передовій

Раніше повідомлялося, що Державний оператор тилу створив для українських підприємців, що хочуть долучитися до забезпечення армії, покрокові роз'яснення всіх етапів цього процесу.