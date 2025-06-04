Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,64

+0,02

EUR

47,43

--0,08

Наличный курс:

USD

41,45

41,38

EUR

47,51

47,37

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

На аукционах по закупке питания для ВСУ рекордная конкуренция: сколько заявок на один лот

питание военных
Фото: ukrmilitary.com

На Prozorro состоялись аукционы на закупку продуктов питания для Вооруженных сил Украины на второе полугодие 2025 года. Закупочное агентство Минобороны «Государственный оператор тыла» получило 207 предложений от участников рынка, что стало рекордом для таких закупок.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

В ГОТ отметили, что впервые получили такое количество заявок, что говорит о заинтересованности рынка.

Подробнее о закупках

Всего на аукцион было выставлено 16 лотов на общую сумму более 22,5 млрд грн. В среднем участники торгов подали не менее 10 предложений на каждый лот.

Самая большая конкуренция наблюдалась на лот по Запорожской области – 17 предложений, а ожидаемая стоимость составила более 527 млн грн.

К торгам присоединились и новые игроки: 7 компаний подали свои предложения впервые.

Как сообщается, сейчас идет проверка победителей на соответствие квалификационным требованиям. В скором времени будут определены компании, которые будут поставлять продукты для ВСУ во втором полугодии.

Напомним, в первом квартале 2025 года закупочное агентство Министерства обороны Украины ГОТ наложило штрафные санкции на ряд поставщиков пищевых продуктов для ВСУ. Общая сумма взысканий превысила 6 миллионов гривен.

Автор:
Светлана Манько