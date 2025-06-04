На аукционах по закупке питания для ВСУ рекордная конкуренция: сколько заявок на один лот

На Prozorro состоялись аукционы на закупку продуктов питания для Вооруженных сил Украины на второе полугодие 2025 года. Закупочное агентство Минобороны «Государственный оператор тыла» получило 207 предложений от участников рынка, что стало рекордом для таких закупок.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

В ГОТ отметили, что впервые получили такое количество заявок, что говорит о заинтересованности рынка.

Подробнее о закупках

Всего на аукцион было выставлено 16 лотов на общую сумму более 22,5 млрд грн. В среднем участники торгов подали не менее 10 предложений на каждый лот.

Самая большая конкуренция наблюдалась на лот по Запорожской области – 17 предложений, а ожидаемая стоимость составила более 527 млн грн.

К торгам присоединились и новые игроки: 7 компаний подали свои предложения впервые.

Как сообщается, сейчас идет проверка победителей на соответствие квалификационным требованиям. В скором времени будут определены компании, которые будут поставлять продукты для ВСУ во втором полугодии.

Напомним, в первом квартале 2025 года закупочное агентство Министерства обороны Украины ГОТ наложило штрафные санкции на ряд поставщиков пищевых продуктов для ВСУ. Общая сумма взысканий превысила 6 миллионов гривен.