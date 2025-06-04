На аукціонах із закупівлі харчування для ЗСУ рекордна конкуренція: скільки заявок на один лот

На Prozorro відбулися аукціони на закупівлю продуктів харчування для Збройних сил України на друге півріччя 2025 року. Закупівельна агенція Міністерства оборони «Державний оператор тилу» отримала 207 пропозицій від учасників ринку, що стало рекордом для таких закупівель.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

У ДОТ зауважили, що уперше отримали таку кількість заявок, що свідчить про зацікавленість ринку.

Детальніше про закупівлі

Всього на аукціон було виставлено 16 лотів на загальну суму понад 22,5 млрд грн. У середньому учасники торгів подали щонайменше 10 пропозицій на кожен лот.

Найбільша конкуренція спостерігалась на лот по Запорізькій області – 17 пропозицій, а очікувана вартість становила понад 527 млн грн.

До торгів долучилися і нові гравці: 7 компаній подали свої пропозиції вперше.

Як повідомляється, наразі триває перевірка переможців на відповідність кваліфікаційним вимогам. Незабаром будуть визначені компанії, які постачатимуть продукти для ЗСУ у другому півріччі.

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року закупівельна агенція Міністерства оборони України ДОТ наклала штрафні санкції на низку постачальників харчових продуктів для ЗСУ. Загальна сума стягнень перевищила 6 мільйонів гривень.