"Пакунок пораненого": ДОТ розпочинає закупівлю адаптивного одягу для військових (ФОТО)

Закупівельна агенція Міністерства оборони України Державний оператор тилу (ДОТ) уперше розпочинає централізоване забезпечення поранених військовослужбовців "пакунком пораненого", до якого входитиме адаптивний одяг та набір засобів особистої гігієни.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

Зазначається, що перші торги на закупівлю адаптивного одягу на загальну суму близько 170 млн грн вже оголошено. Поставки заплановано на II півріччя 2025 року, до чотирьох об'єднаних центрів забезпечення.

ДОТ Міноборони уперше розпочинає закупівлю "пакунку пораненого". Фото: mod.gov.ua

Адаптивний одяг отримуватимуть усі складові Сил оборони, зокрема підрозділи Міністерства внутрішніх справ України та інших формувань. Гігієнічний набір надаватиметься кожному пораненому військовому, який прибуває до стабілізаційного пункту або військового госпіталю.

Що в комплекті

До літнього комплекту одягу входитимуть:

адаптивні майки,

фуфайки з короткими та довгими рукавами,

шорти,

штани,

шкарпетки.

У Міноборони наголошують, що одяг підбиратиметься індивідуально, з урахуванням стану пораненого.

Гігієнічний набір включатиме:

рушник,

бритву,

гель для душу,

шампунь,

зубну щітку і пасту,

дезодорант,

вологі та сухі серветки,

гребінець, щітку для волосся,

паперові вироби, прокладки тощо.

Окрема закупівля гігієнічних наборів буде оголошена після затвердження технічних вимог Міноборони.

Зауважимо, Міноборони презентувало "Пакунок пораненого" у січні 2025 року. Набір видаватимуть військовим одразу після надання первинної медичної допомоги у стабілізаційних пунктах або стаціонарних медичних закладах.

Зауважимо, протягом 2024–2025 років ДОТ витратив понад 230 мільйонів гривень на закупівлю жіночого військового одягу.