- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Почти 100 миллионов гривен штрафов: Минобороны наказало 21 поставщика продуктов для ВСУ
"Государственный оператор тыла" (ГОТ), закупочное агентство Министерства обороны Украины, в 2025 году оштрафовала 21 поставщика продуктов питания для армии.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГОТ.
Следовательно, с начала года ГOT наложил штрафные санкции на 96,65 миллиона гривен.
Основными причинами наложения штрафов являются:
- Нарушение сроков снабжения.
- Неполное количество товара.
- Ненадлежащее качество продукции.
Контроль качества продуктов питания для ВСУ
Все государственные закупки будут теперь подлежать дополнительным лабораторным проверкам Госпродпотребслужбы.
Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписан между закупочным агентством Минобороны "Государственный оператор тыла" (ГОТ) и Госпродпотребслужбой.
Эти лаборатории проводят проверки пищевых продуктов на соответствие нормам безопасности.
"В этом году ДОТ уже усилил работу в направлении повышения качества продуктов питания. Особое внимание уделено группам товаров, наиболее уязвимых к возможным манипуляциям, в частности молочной продукции. Следующим этапом станут обязательные лабораторные исследования колбасных изделий", — отметил исполнительный директор ДОТ Андрей Созанский.
Напомним, в первом квартале 2025 года закупочное агентство Министерства обороны Украины ГОТ наложило штрафные санкции на ряд поставщиков пищевых продуктов для ВСУ. Общая сумма взысканий превысила 6 миллионов гривен.