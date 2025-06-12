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Почти 100 миллионов гривен штрафов: Минобороны наказало 21 поставщика продуктов для ВСУ

питание в ВСУ
Поставщики продуктов для ВСУ уплатили 96,6 млн грн штрафов / Минобороны

"Государственный оператор тыла" (ГОТ), закупочное агентство Министерства обороны Украины, в 2025 году оштрафовала 21 поставщика продуктов питания для армии.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГОТ.

Следовательно, с начала года ГOT наложил штрафные санкции на 96,65 миллиона гривен.

Основными причинами наложения штрафов являются:

  • Нарушение сроков снабжения.
  • Неполное количество товара.
  • Ненадлежащее качество продукции.

Контроль качества продуктов питания для ВСУ

Все государственные закупки будут теперь подлежать дополнительным лабораторным проверкам Госпродпотребслужбы.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписан между закупочным агентством Минобороны "Государственный оператор тыла" (ГОТ) и Госпродпотребслужбой.

Эти лаборатории проводят проверки пищевых продуктов на соответствие нормам безопасности.

"В этом году ДОТ уже усилил работу в направлении повышения качества продуктов питания. Особое внимание уделено группам товаров, наиболее уязвимых к возможным манипуляциям, в частности молочной продукции. Следующим этапом станут обязательные лабораторные исследования колбасных изделий", — отметил исполнительный директор ДОТ Андрей Созанский.

Напомним, в первом квартале 2025 года закупочное агентство Министерства обороны Украины ГОТ наложило штрафные санкции на ряд поставщиков пищевых продуктов для ВСУ. Общая сумма взысканий превысила 6 миллионов гривен.

Автор:
Татьяна Бессараб