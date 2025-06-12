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Майже 100 мільйонів гривень штрафів: Міноборони покарало 21 постачальника продуктів для ЗСУ

харчування у ЗСУ
Постачальники продуктів для ЗСУ сплатили 96,6 млн грн штрафів / Міноборони

“Державний оператор тилу” (ДОТ), закупівельна агенція Міністерства оборони України, у 2025 році оштрафувала 21 постачальника продуктів харчування для армії.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДОТ.

Відтак, від початку року DOT наклав штрафні санкції на 96,65 мільйона гривень.

Повідомляється, що основними причинами накладання штрафів є:

  • Порушення строків постачання. 
  •  Неповна кількість товару. 
  •  Неналежна якість продукції.

Контроль якості харчів для ЗСУ

Усі державні закупівлі тепер підлягатимуть додатковим лабораторним перевіркам Держпродспоживслужби.

Відповідний меморандум про співпрацю підписано між закупівельною агенцією Міноборони "Державний оператор тилу" (ДОТ) та Держпродспоживслужбою.

Ці лабораторії здійснюють перевірки харчових продуктів на відповідність нормам безпеки. 

"Цього року ДОТ вже посилив роботу у напрямі підвищення якості продуктів харчування. Особливу увагу приділено групам товарів, що є найбільш вразливими до можливих маніпуляцій, зокрема молочній продукції. Наступним етапом стануть обов’язкові лабораторні дослідження ковбасних виробів", – зазначив виконавчий директор ДОТ Андрій Созанський.

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року закупівельна агенція Міністерства оборони України ДОТ наклала штрафні санкції на низку постачальників харчових продуктів для ЗСУ. Загальна сума стягнень перевищила 6 мільйонів гривень.

Автор:
Тетяна Бесараб