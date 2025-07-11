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Якісне харчування ЗСУ: Міноборони показало перші успіхи нової системи постачання продуктів

харчування
"Державний оператор тилу" оновив систему харчування для військових

Агенція "Державний оператор тилу" Міноборони успішно завершила перший етап впровадження оновленої системи харчування для військових у Києві та області.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Вказується, що протягом I півріччя 2025 року відпрацьовували нові підходи, які дозволили посилити контроль якості та забезпечити прозоре ціноутворення.

Головні підсумки впровадження оновленої системи харчування:

  • Укладено тристоронні договори між ДОТ, логістичним оператором "ЮТ Компані" та виробниками. 164 виробники кваліфіковано у межах сигнальних торгів.
  • Щотижня на розподільчі центри постачалося в середньому 500 тонн продуктів.
  • Загальний обсяг постачання склав 5.56 млн кг продуктів.
  • На початку реалізації понад 11% продуктів поверталися через невідповідність якості, однак завдяки посиленню контролю цей показник поступово знизився.
  • За підсумками опитування, 93% залучених виробників підтвердили готовність продовжити співпрацю в оновленому форматі.

У моделі впровадили обов’язковий вхідний контроль на складах логістичного оператора із залученням представників ДОТ. Це дозволило оперативно виявляти проблемні партії та забезпечити відповідність постачань встановленим стандартам.

В міністерстві додали, що триває опитування військовослужбовців, які вже харчувалися за новою моделлю. Понад половина опитаних вже відзначили покращення якості продуктів: вони стали смачнішими, а поставки — регулярнішими. Збір відповідей триватиме до 15 липня.  

Наразі ДОТ готується до масштабування цього підходу на більшу частину регіонів. Зокрема, планується подальше вдосконалення взаємодії з логістичним оператором та виробниками, а також адаптація нормативної бази.

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року закупівельна агенція Міністерства оборони України ДОТ наклала штрафні санкції на низку постачальників харчових продуктів для ЗСУ. Загальна сума стягнень перевищила 6 мільйонів гривень.

Автор:
Тетяна Бесараб