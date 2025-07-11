Якісне харчування ЗСУ: Міноборони показало перші успіхи нової системи постачання продуктів

Агенція "Державний оператор тилу" Міноборони успішно завершила перший етап впровадження оновленої системи харчування для військових у Києві та області.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Вказується, що протягом I півріччя 2025 року відпрацьовували нові підходи, які дозволили посилити контроль якості та забезпечити прозоре ціноутворення.

Головні підсумки впровадження оновленої системи харчування:

Укладено тристоронні договори між ДОТ, логістичним оператором "ЮТ Компані" та виробниками. 164 виробники кваліфіковано у межах сигнальних торгів.

Щотижня на розподільчі центри постачалося в середньому 500 тонн продуктів .

Загальний обсяг постачання склав 5.56 млн кг продуктів .

На початку реалізації понад 11% продуктів поверталися через невідповідність якості , однак завдяки посиленню контролю цей показник поступово знизився.

За підсумками опитування, 93% залучених виробників підтвердили готовність продовжити співпрацю в оновленому форматі.

У моделі впровадили обов’язковий вхідний контроль на складах логістичного оператора із залученням представників ДОТ. Це дозволило оперативно виявляти проблемні партії та забезпечити відповідність постачань встановленим стандартам.

В міністерстві додали, що триває опитування військовослужбовців, які вже харчувалися за новою моделлю. Понад половина опитаних вже відзначили покращення якості продуктів: вони стали смачнішими, а поставки — регулярнішими. Збір відповідей триватиме до 15 липня.

Наразі ДОТ готується до масштабування цього підходу на більшу частину регіонів. Зокрема, планується подальше вдосконалення взаємодії з логістичним оператором та виробниками, а також адаптація нормативної бази.

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року закупівельна агенція Міністерства оборони України ДОТ наклала штрафні санкції на низку постачальників харчових продуктів для ЗСУ. Загальна сума стягнень перевищила 6 мільйонів гривень.