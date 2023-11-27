Бензин и дизтопливо продолжают дешеветь, в то время как цены на автогаз растут из-за перебоев с поставками.

За прошедшую неделю (20-26 ноября) цены на бензин и дизтопливо как в группе, так и на стелах продолжили движение вниз, завершившееся парадом скидками к "Черной пятнице". В то же время, цены на автогаз несколько выросли, что связано с логистическими проблемами из-за блокирования границ со странами ЕС. На этой неделе (27 ноября-3 декабря) рынок ожидает дальнейшего удешевления бензина и дизтоплива, а на рынке автогаза сохраняется кризисная ситуация, несколько смягчающая переориентация трейдеров на железнодорожный транспорт.

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко рассказывает, что в пятницу 24 ноября цены на нефть продолжили снижение после того, как страны-участницы ОПЕК+ отложили запланированную встречу на фоне спора по квотам на добычу. Это породило неопределенность в отношении производственной политики группы на 2024 год, благодаря чему торги сырой нефтью демонстрировали высокую волатильность в последние дни.

Фактический лидер Организации, Саудовская Аравия и ее союзники дискутируют о квотах на нефтедобычу для африканских партнеров, включая Анголу. Задержка встречи ОПЕК+ создает ценовые колебания нефти, однако, вероятно, результат останется предсказуемым, считают Citigroup. Ожидается, что Эр-Рияд добровольно сократит добычу на 1 млн барр/сутки к 2024 году, в то же время другие члены Организации будут в целом придерживаться существующих квот до следующего года", - говорит Сиренко.

По его словам, в пятницу по состоянию на 17:16 фьючерсы Brent выросли на 0,54% до 81,86 доллара/баррель, а стоимость североамериканской нефти WTI, наоборот – уменьшилась на 0,40% до 76,79 доллара/ баррель.

Цены на дизель и бензин продолжают падать в группе

По словам Сиренко, прошлая неделя завершилась падением оптовых цен на дизтопливо. По состоянию на 24 ноября, средняя стоимость ГП со снабжением автотранспортом уменьшилась на 0,1% (–0,06 грн/л) по сравнению с неделей ранее (6-12 ноября), до 45,21 грн/л, наименьшего показателя с начала августа в этом году. По состоянию на пятницу 24 ноября с пятницы 17 ноября снижение цены составило 1,9%, это 0,87 грн/л. В целом уменьшение оптовой стоимости ГП происходит месяц подряд, с 24 октября и составляет 10,1% (–5,07 грн/л).

В ЕС цены на дизтопливо едва изменялись в течение прошлой недели, отметив рост на 1,8-2,4%. Так, спотовая цена дизтоплива по северо-западным портам отгрузки увеличилась на 15-17 долларов/тонна, по Средиземноморью – на 19-20 долларов/тонна, до 851-856 долларов/тонна и 817-839 долларов/тонна соответственно.

Импорт дизтоплива в ноябре вырос на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом октября. Молдовы в результате попадания топливовозов на отбор проб с длительным ожиданием результата анализа. Доля поставки ресурса автонормами оценивается в 23,8% в ноябре, что на 9,5 п.п. меньше, чем месяцем ранее", - говорит Сиренко.

Эксперт отмечает, что наиболее весомое снижение импорта приходится на поставки дизтоплива из Литвы: объемы поступления упали почти вдвое по сравнению с 1-22 октября, тогда как поступления из Латвии продемонстрировали сокращение на 41,6%. Доля поставок с литовского направления уменьшилась до 18% импорта автотранспортом, с латвийского – на 1,3 п.п., до 3,5%.

Также на четверть снизился импорт ГП из Польши. Однако доля страны в структуре поставок уменьшилась всего на 1,5 п.п. до 17,2%. Поступления ГП из Болгарии опустились до 9,6% от общего импорта, что на 2,6 п.п. меньше, чем месяцем раньше. В абсолютных значениях снабжение уменьшилось более чем на треть.

Вместе с этим цена импорта дизтоплива топливовозами на прошлой неделе снизилась на 0,3% по отношению к 11-20 ноября, до 1017 долларов/тонна за неполную третью декаду. Стоимость ресурса с поставкой по железной дороге снизилась на 2,7% до 1003 долларов/тонна.

Профильное издание Enkorr пишет, что на прошлой неделе цены на горючее в группе продолжили уменьшаться на фоне достаточного количества предложений и относительно стабильных европейских котировок.

С начала недели стоимость бензина в Европе в среднем снизилась на 15 долларов/тонна, а цены на дизельное топливо не имели четкой динамики и по сравнению со стоимостью ресурса в начале недели незначительно выросли.

Вместе с этим блокирование польской границы продолжает держать рынок в напряжении, хотя, похоже, он постепенно начинает адаптироваться к этому. К блокированию трех КПП ("Дорогуск-Ягодин", "Корчева-Краковец" и "Гребенное-Рава-Русская") 23 ноября добавился и четвертый - "Шегини-Медика". По состоянию на вечер пятницы на четырех переходах простаивало около 4600 грузовиков. Это все больше напрягает ситуацию на КПП Словакии, Венгрии и Румынии, куда украинские импортеры направили машины из Польши и Балтии.

"Согласно данным Консалтинговой группы "А-95", с 1 по 19 ноября объемы автомобильных поставок бензина из Польши и стран Балтии уменьшились на 27%, до 6,9 тыс. т, дизельного горючего - на 33%, до 36 тыс. т. А вот из Румынии - выросли на 51% и 7% соответственно. В то же время среднесуточное количество растаможенных бензовозов по сравнению с аналогичным периодом октября уменьшилось на 17%, до 220 штук: из них 40 машин с бензином, 180 - с дизельным горючим", - пишет Enkorr.

Издание отмечает, что ожидаемым направлением преодоления проблем с автоперевозками стало увеличение погрузки на железную дорогу и море. В ноябре на долю железнодорожных партий бензина приходилось 50% импорта, на морские - 21%. Для дизтоплива эти характеристики составляют 31% и 40% соответственно.

"Благодаря оперативной переориентации импортных поставок с автомобильного транспорта в ноябре рынок демонстрирует неплохие результаты поставок. Так, с 1 по 19 ноября общий импорт бензина увеличился по сравнению с аналогичным периодом октября на 33%, до 63,8 тыс. тонн, ГП - на 24%, до 359,5 тыс. т. Тем временем трейдеры продолжают жаловаться на медлительность работы порта в Констанце, хотя периодические улучшения случались и здесь", - констатирует Enkorr.

На рынке автогаза сохраняется турбулентность

Сиренко говорит, что в течение 1-22 ноября импорт сжиженного газа составил 55,2 тыс. тонн. При этом динамика поступлений в ноябре уменьшилась на 6,4% до 2,5 тыс. тонн в сутки в среднем по сравнению с показателем октября, или на 15 ,1% по сравнению с поставками в сентябре.

"Кризисную ситуацию рынка автогаза из-за снижения автоимпорта сглаживают поставщики LPG по железной дороге. Объемы железнодорожных партий LPG выросли на 36% до 1 тыс. т в сутки в среднем с начала месяца по сравнению с динамикой в октябре. Средняя стоимость поступлений железнодорожных партий выросла до 816 долларов/ тонна (40 300 грн/тонна после растаможки) за период с начала ноября по сравнению с 707 долларов/тонна в течение октября", - рассказывает эксперт.

По его словам, импорт газа автотранспортом уменьшился до 47-48 автомобильных партий LPG в сутки в среднем с начала блокировки пограничных пунктов пропуска в Польше (6-22 ноября) по сравнению с 81 газовозами в течение 1-5 ноября. В частности, количество газа, обычно поставлявшегося в Украину через границу Польши – ресурс из польских терминалов и транзит из стран Балтии, уменьшилось с 50 газовозов в сутки в среднем в течение 1-5 ноября, до 31 автопартий с 6 ноября. Средняя цена поступлений автомобильными партиями с начала ноября составляет 778 долларов/тонна (38700 грн/тонна после растаможки) по сравнению с 740 долларов/тонна в течение всего октября.

Вместе с этим, на торгах газом украинского производства от 22 ноября был реализован весь предложенный объем – до 6,5 тыс. т. Цены лотов выросли до 61 101-66 081 грн/тонна (1302-1417 долларов/тонна без налогов), по сравнению с 59981-65710 грн/тонна (1272-1403 долларов/тонна без налогов) по состоянию на 15 ноября.

"По словам трейдеров, оптовые партии газа на условиях самовывоза в Киевской области торгуются в среднем по 63 000 грн/т, в западных регионах - 59750 грн/тонна. Средняя цена предложений с доставкой на этой неделе выросла на 1062 грн/т до 62503 грн/тонна ", – отмечает Сиренко.

Эксперт отмечает, что в розничном сегменте неделя закончилась скидками в "Черную пятницу", которые операторы установили как на горючее, так и на нетопливные товары. Эксперт считает, что в предстоящем зимнем сезоне цены на бензин и дизель на АЗС будут двигаться к тем акционным ценам, которые сети установили на "Черную пятницу".

Тем временем средняя цена сжиженного газа на АЗС в Украине пересекла предел 36 грн/л. В течение 23-24 ноября стоимость выросла еще на 65 коп./л до 36,09 грн/л . Максимальные цены были зафиксированы на АЗС под брендами AVIAS, ANP, Sentosa и др. – 39,92-39,99 грн/л, имеющих газ – 71 станция из 356 станций сети оборудованных АГЗП.

Среди крупных сетевых операторов низкий уровень цен на автогаз зафиксирован на АЗС BVS – средняя цена на станциях оператора составляет 32,88 грн/л. Следует отметить, что в рамках акции в "Черную пятницу" на Avantage7 снизили цену на 2 грн/л, до 32,45 грн/л. Учитывая снижение стоимости бензинов накануне и акционные цены по состоянию на 24 ноября, соотношение стоимости литра сжиженного газа к А-95 достигло 68,3% по сравнению 46-48% в августе-октябре 2023 года.