Бензин та дизпальне продовжують дешевшати, тоді як ціни на автогаз зростають через перебої з поставками

За минулий тиждень(20-26 листопада) ціни на бензин та дизпаливо як в гурті, так і на стелах продовжили рух донизу, що завершився парадом знижками до “Чорної п'ятниці”. Водночас ціни на автогаз дещо зросли, що пов'язано з логістичними проблемами через блокування кордонів з країнами ЄС. На цьому тижні(27 листопада-3 грудня) ринок очікує подальшого здешевшання бензину та дизпалива, а на ринку автогазу зберігається кризова ситуація, котру дещо пом'якшує переорієнтація трейдерів на залізничний транспорт.

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко розповідає, що в п'ятницю 24 листопада ціни на нафту продовжили зниження після того, як країни-учасниці ОПЕК+ відклали заплановану зустріч на тлі суперечки щодо квот на видобуток. Це породило невизначеність щодо виробничої політики групи на 2024 рік, завдяки чому торги сирою нафтою були демонстрували високу волатильність останні дні.

Фактичний лідер Організації, Саудівська Аравія, та її союзники дискутують щодо квот на нафтовидобуток для африканських партнерів, включно з Анголою. Затримка зустрічі ОПЕК+ утворює цінові коливання нафти, проте, ймовірно, результат залишиться передбачуваним, вважають Citigroup. Очікується, що Ер-Ріяд добровільно скоротить видобуток на 1 млн барель/доба до 2024 року, водночас інші члени Організації загалом дотримуватимуться існуючих квот до наступного року", - каже Сіренко.

За його словами в п'ятницю станом на 17:16 ф’ючерси Brent зросли на 0,54% до 81,86 долара/барель, а вартість північноамериканської нафти WTI, навпаки – зменшилась на 0,40% до 76,79 долара/барель.

Ціни на дизель та бензин продовжують падати в гурті

За словами Сіренка, минулий тиждень завершився падінням гуртових цін на дизпальне. Станом на 24 листопада, середня вартість ДП з постачанням автотранспортом зменшилась на 0,1% (–0,06 грн/л) порівняно з тижнем раніше(6-12 листопада), до 45,21 грн/л, найменшого показника від початку серпня цього року. Станом на п'ятницю 24 листопада з п’ятниці 17 листопада зниження ціни склало 1,9%, це 0,87 грн/л. Загалом, зменшення гуртової вартості ДП відбувається місяць поспіль, з 24 жовтня і становить 10,1% (–5,07 грн/л).

В ЄС ціни на дизпаливо ледве змінювалися протягом минулого тижня, позначивши зростання на 1,8-2,4%. Так, спотова ціна дизпалива за північно-західними портами відвантаження збільшилась на 15-17 доларів/тонна, по Середземномор’ю – на 19-20 доларів/тонна, до 851-856 доларів/тонна і 817-839 доларів/тонна відповідно.

"Імпорт дизпалива у листопаді виріс на 12,1% порівняно з аналогічним періодом жовтня. Проте обсяги надходження пального автопартіями, навпаки – зменшилися на 19,9% через блокування польськими перевізниками чотирьох переходів на польсько-українському кордоні, а також зниження імпорту з Болгарії та Молдови внаслідок потрапляння паливовозів на відбір проб із тривалим очікуванням результату аналізу. Частка постачання ресурсу автонормами оцінюється в 23,8% у листопаді, що на 9,5 в.п. менше, ніж місяцем раніше", - каже Сіренко.

Експерт зауважує, що найбільш вагоме зниження імпорту припадає на постачання дизпалива з Литви: обсяги надходження впали майже вдвічі порівняно з 1-22 жовтня, тоді як надходження з Латвії, продемонстрували скорочення на 41,6% Частка постачання з литовського напрямку зменшилась до 18% загального імпорту автотранспортом, з латвійського – на 1,3 в.п., до 3,5%.

Також на чверть знизився імпорт ДП з Польщі. Проте частка країни в структурі постачання зменшилась всього на 1,5 в.п. до 17,2%. Надходження ДП з Болгарії опустилися до 9,6% загального імпорту, що на 2,6 в.п. менше, ніж місяцем раніше. В абсолютних значеннях постачання зменшилось більш ніж на третину.

Разом з цим ціна імпорту дизпалива паливовозами на минулому тижні знизилась на 0,3% щодо 11-20 листопада, до 1017 доларів/тонна за неповну третю декаду. Вартість ресурсу з постачанням залізницею знизилась на 2,7% до 1003 доларів/тонна.

Профільне видання Enkorr пише, що на минулому тижні ціни на пальне в гурті продовжили зменшуватися на тлі достатньої кількості пропозицій і відносно стабільних європейських котирувань.

З початку тижня вартість бензину в Європі в середньому зменшилась на 15 доларів/тонна, а ціни на дизельне пальне не мали чіткої динаміки і порівняно з вартістю ресурсу на початку тижня незначно зросли.

Разом з цим блокування польського кордону продовжує тримати ринок у напрузі, хоча, схоже, він потроху починає до цього адаптуватись. До блокування трьох КПП ("Дорогуськ–Ягодин", "Корчова–Краківець" і "Гребенне–Рава-Руська") 23 листопада додався і четвертий — "Шегині–Медика". Станом на вечір п'ятниці на чотрирьох переходах простоювало близько 4600 вантажівок. Це все більше починає напружувати ситуацію на КПП Словаччини, Угорщини і Румунії, куди українські імпортери спрямували машини з Польщі й Балтії.

"Згідно з даними Консалтингової групи "А-95", із 1 по 19 листопада обсяги автомобільних постачань бензину з Польщі й країн Балтії зменшилися на 27%, до 6,9 тис. т, дизельного пального — на 33%, до 36 тис. т. А ось із Румунії — зросли на 51% і 7% відповідно. Водночас середньодобова кількість розмитнених бензовозів порівняно з аналогічним періодом жовтня зменшилася на 17%, до 220 штук: із них 40 машин із бензином, 180 — із дизельним пальним", - пише Enkorr.

Видання зазначає, що очікуваним напрямком подолання проблем з автоперевезеннями стало збільшення навантаження на залізницю й море. У листопаді на долю залізничних партій бензину припадало 50% імпорту, на морські — 21%. Для дизпального ці показники становлять 31% і 40% відповідно.

"Завдяки оперативній переорієнтації імпортних постачань із автомобільного транспорту у листопаді ринок демонструє непогані результати постачання. Так, із 1 по 19 листопада загальний імпорт бензину збільшився порівняно з аналогічним періодом жовтня на 33%, до 63,8 тис. тонн, ДП — на 24%, до 359,5 тис. тонн. Тим часом трейдери продовжують скаржитися на повільність роботи порту в Констанці, хоча періодичні покращення траплялися й тут", - констатує Enkorr.

На ринку автогазу зберігається турбулентність

Сіренко каже, що протягом 1-22 листопада імпорт скрапленого газу становив 55,2 тис. тонн При цьому динаміка надходжень в листопаді зменшилася на 6,4% до 2,5 тис. тонн на добу в середньому порівняно з показником жовтня, або на 15,1% порівняно з постачанням у вересні.

"Кризову ситуацію ринку автогазу через зниження автоімпорту згладжують постачальники LPG залізницею. Обсяги залізничних партій LPG зросли на 36% до 1 тис. т на добу в середньому з початку місяця, порівняно з динамікою в жовтні. Середня вартість надходжень залізничних партій зросла до 816 доларів/тонна (40 300 грн/тонна після розмитнення) за період з початку листопада, порівняно з 707 доларів/тонна протягом жовтня", - розповідає експерт.

За його словами, імпорт газу автотранспортом зменшився до 47-48 автомобільних партій LPG на добу в середньому від початку блокування прикордонних пунктів пропуску в Польщі (6-22 листопада), порівняно з 81 газовозами протягом 1-5 листопада. Зокрема, кількість газу що зазвичай постачався в Україну через кордон Польщі – ресурс з польських терміналів та транзит з країн Балтії, зменшилася з 50 газовозів на добу в середньому протягом 1-5 листопада, до 31 автопартій з 6 листопада. Середня ціна надходжень автомобільними партіями з початку листопада становить 778 доларів/тонна (38700 грн/тонна після розмитнення), порівняно з 740 доларів/тонна протягом всього жовтня.

Разом з цим, на торгах газом українського виробництва від 22 листопада було реалізовано весь запропонований обсяг – до 6,5 тис. т. Ціни лотів зросли до 61 101-66 081 грн/тонна (1302-1417 доларів/тонна без податків), порівняно з 59981-65710 грн/тонна (1272-1403 доларів/тонна без податків) станом на 15 листопада.

"За словами трейдерів гуртові партії газу на умовах самовивозу в Київській області торгуються в середньому по 63 000 грн/т, в західних регіонах – 59750 грн/тонна. Середня ціна пропозицій з доставкою цього тижня зросла на 1062 грн/т до 62503 грн/тонна", - зазначає Сіренко.

Експерт зауважує, що в роздрібному сегменті тиждень закінчився знижками до "Чорної п'ятниці" які оператори встановили як на пальне, так і на непаливні товари. Експерт вважає, що в майбутньому зимовому сезоні ціни на бензин та дизель на АЗС будуть рухатися до тих акційних цін, які мережі встановили на "Чорну п'ятницю".

Тим часом середня ціна скрапленого газу на АЗС в Україні перетнула межу 36 грн/л. Протягом 23-24 листопада вартість зросла ще на 65 коп./л до 36,09 грн/л. Максимальні ціни були зафіксовані на АЗС під брендами AVIAS, ANP, Sentosa та ін.– 39,92-39,99 грн/л, які мають газ – 71 станція з 356 станцій мережі обладнаних АГЗП.

Серед великих мережевих операторів найнижчий рівень цін на автогаз зафіксовано на АЗС BVS – середня ціна на станціях оператора становить 32,88 грн/л. Варто зазначати, що в рамках акції до "Чорної п’ятниці" на Avantage7 знизили ціну на 2 грн/л, до 32,45 грн/л. З огляду зниження вартості бензинів напередодні та акційні ціни станом на 24 листопада, співвідношення вартості літра скрапленого газу до А-95 досягло 68,3%, порівняно 46-48% в серпні-жовтні 2023 року.