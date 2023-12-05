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Гетманцев рассказал, как и когда вырастет акциз на автогаз
Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что акциз на автогаз будет повышен до 160-170 евро, и это вопрос нескольких месяцев. Об этом сообщает издание Enkorr.
"Решение вопроса повышения акциза на автогаз - это перспектива нескольких месяцев", - отметил он на конференции Petroleum & LPG Ukraine 2023 года.
"Единственный аргумент, почему раньше акциз на газ был низким, заключается в том, что когда-то на рынке LPG лоббисты были сильнее, чем на рынке бензинов. Соотношение должно быть в энергоемкости. Если применяем эту логику при ставке на бензин 213 евро за 1000 л, ставка на газ должна быть 160-170 евро. Это европейская практика", – отметил Гетманцев.
Он считает, что этот акциз должен быть увеличен, причем эта идея обсуждается на уровне Кабинета министров.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Цены на автогаз
В ноябре 2023 года цена на автогаз на украинских заправках выросла в среднем на 30% - до 36,77 грн/литр. Помимо ожидаемого подорожания автогаза из-за роста акциза на его цену также влияет забастовка польских перевозчиков, с 6 ноября блокирующих некоторые пункты пропуска на границе с Украиной.
Однако в конце прошлой недели рынок автогаза все же смог адаптироваться к работе в условиях блокировки польской границы, а цены на этот вид горючего в розничном сегменте начали снижаться на фоне снижения потребления в холодный сезон.