Збільшити дохід держбюджету на 44,2 млрд грн планують за рахунок підвищення військового збору і акцизів

Мобілізація додаткових доходів державного бюджету України на 2024 рік передбачає заходи зі збільшення надходжень від військових, акцизних зборів і запровадження щомісячної сплати авансових внесків із податку на прибуток підприємствами, що здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі пальним.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів, передає "Інтерфакс-Україна".

"Пропозиції включають мінімальні підвищення ставок (переважно на рівень від 0,1% до 1,5%)", - йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що в грудні 2023 року представники влади України та експерти МВФ сформували робочу групу для напрацювання пропозицій щодо короткострокових заходів із підвищення доходів у 2024 році. Ці заходи забезпечать додаткові надходження поточного року щонайменше 0,5% ВВП, або 44,2 млрд грн.

Варто уточнити, що зміни у сплаті військового збору стосуватимуться юридичних осіб - платників податку на прибуток підприємств і платників єдиного податку третьої та четвертої груп, а також фізичних осіб-підприємців - платників єдиного податку першої, другої, третьої та четвертої груп.

Додатковий військовий збір, як передбачається, торкнеться покупців банківських металів у банків і легкових автомобілів, що підлягають першій державній реєстрації в Україні, продавців нерухомості, роздрібних продавців ювелірними виробами із золота, платини й дорогоцінного каміння, а також операторів стільникового зв'язку, що надають будь-які послуги мобільного зв'язку.

"Пропозиції також передбачають приведення акцизного податку на пальне у відповідність до мінімальних стандартів ЄС, запровадження акцизного податку на води, включно з мінеральними й газованими, з додаванням цукру або інших підсолоджувальних чи ароматичних речовин, і розширення переліку підакцизних товарів за рахунок оподаткування акцизним податком рослин роду коноплі", - додали у Мінфіні.

У міністерстві очікують, що до кінця першого кварталу 2024 року відповідні законопроєкти буде подано на розгляд Кабміну і їх розгляне Верховна Рада.

Державний бюджет-2024: що передбачено

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 9 листопада 2023 року ухвалила проєкт державного бюджету на 2024 рік. Згідно з ним, дефіцит державного бюджету становить 1,57 трлн грн.

Доходи бюджету визначили у 1,768 трлн грн, а видатки – у 3,35 трлн грн.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що у бюджеті закладена індексація пенсій, а також зростання мінімальної зарплати.

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