Держпрограма "5-7-9%": за тиждень підприємці отримали доступних кредитів на 2,1 млрд грн

За тиждень бізнес отримав 751 пільговий кредит на 2,1 млрд грн / Shutterstock

Державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" продовжує активно підтримувати український мікро-, малий та середній бізнес. Лише за минулий тиждень, з 1 по 6 грудня, підприємці отримали 751 пільговий кредит на загальну суму 2,1 млрд грн. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

З моменту введення воєнного стану загальний обсяг підтримки бізнесу через програму становить 356,4 млрд грн (96 634 кредити). Станом на 8 грудня поточного року спрямували на:

  • 79,70 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу; 
  • 56,84 млрд грн – на антивоєнні цілі; 
  • 53,69 млрд грн – на інвестиційні цілі; 
  • 52,30 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції; 
  • 49,81 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику; 
  • 48,48 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників; 
  • 3,57 млрд грн – на фінансування енергосервісу.

Як зазначили в Мінфіні, з початку 2025 року обсяг виданих кредитів сягнув 79,9 млрд грн. Всього з моменту старту програми, що реалізується Фондом розвитку підприємництва (ФРП), було підписано 131 456 кредитних договорів на загальну суму 446 млрд грн, сприяючи створенню робочих місць та економічній безбар’єрності.

Банки державного сектору залишаються ключовим учасником, видавши понад 70 620 кредитів на суму 180,7 млрд грн.

Нагадаємо, наприкінці листопада представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали від уповноважених банків 705 пільгових кредитів на загальну суму 1,9 млрд грн. 

Автор:
Тетяна Ковальчук