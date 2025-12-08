Госпрограмма "5-7-9%": за неделю предприниматели получили доступные кредиты на 2,1 млрд грн

Государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" продолжает активно поддерживать украинский микро-, малый и средний бизнес. Только за прошедшую неделю, с 1 по 6 декабря, предприниматели получили 751 льготный кредит на общую сумму 2,1 млрд грн.

Как пишет Delo . Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины .

С момента введения военного положения общий объем поддержки бизнеса через программу составляет 356,4 млрд грн (96634 кредита). По состоянию на 8 декабря текущего года направили на:

79,70 млрд грн – на финансирование оборотного капитала;

56,84 млрд грн – на антивоенные цели;

53,69 млрд грн – на инвестиционные цели;

52,30 млрд грн – на переработку сельскохозяйственной продукции;

49,81 млрд грн – кредитование в зоне высокого военного риска;

48,48 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

3,57 млрд грн – на финансирование энергосервиса.

Как отметили в Минфине, с начала 2025 года объем выданных кредитов составил 79,9 млрд грн. Всего с момента старта реализуемой Фондом развития предпринимательства программы (ФРП) было подписано 131 456 кредитных договоров на общую сумму 446 млрд грн, способствуя созданию рабочих мест и экономической безбарьерности.

Государственная поддержка ММСБ / Министерство финансов Украины

Банки государственного сектора остаются ключевым участником, выдав более 70620 кредитов на сумму 180,7 млрд грн.

Напомним, в конце ноября представители микро-, малого и среднего бизнеса получили от уполномоченных банков 705 льготных кредитов на общую сумму 1,9 млрд. грн.