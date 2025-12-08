Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,06

--0,13

EUR

49,00

--0,23

Наличный курс:

USD

42,32

42,25

EUR

49,40

49,25

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Госпрограмма "5-7-9%": за неделю предприниматели получили доступные кредиты на 2,1 млрд грн

гривны
За неделю бизнес получил 751 льготный кредит на 2,1 млрд грн. / Shutterstock

Государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" продолжает активно поддерживать украинский микро-, малый и средний бизнес. Только за прошедшую неделю, с 1 по 6 декабря, предприниматели получили 751 льготный кредит на общую сумму 2,1 млрд грн.

Как пишет Delo . Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины .

С момента введения военного положения общий объем поддержки бизнеса через программу составляет 356,4 млрд грн (96634 кредита). По состоянию на 8 декабря текущего года направили на:

  • 79,70 млрд грн – на финансирование оборотного капитала;
  • 56,84 млрд грн – на антивоенные цели;
  • 53,69 млрд грн – на инвестиционные цели;
  • 52,30 млрд грн – на переработку сельскохозяйственной продукции;
  • 49,81 млрд грн – кредитование в зоне высокого военного риска;
  • 48,48 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
  • 3,57 млрд грн – на финансирование энергосервиса.

Как отметили в Минфине, с начала 2025 года объем выданных кредитов составил 79,9 млрд грн. Всего с момента старта реализуемой Фондом развития предпринимательства программы (ФРП) было подписано 131 456 кредитных договоров на общую сумму 446 млрд грн, способствуя созданию рабочих мест и экономической безбарьерности.

Государственная поддержка ММСБ
Государственная поддержка ММСБ / Министерство финансов Украины

Банки государственного сектора остаются ключевым участником, выдав более 70620 кредитов на сумму 180,7 млрд грн.

Напомним, в конце ноября представители микро-, малого и среднего бизнеса получили от уполномоченных банков 705 льготных кредитов на общую сумму 1,9 млрд. грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук