Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

+0,07

EUR

48,89

+0,02

Наличный курс:

USD

42,37

42,27

EUR

49,25

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Государственная поддержка бизнеса: за неделю предприниматели получили доступных кредитов на 1,9 млрд грн

гривны
За неделю предприниматели получили 705 доступных кредитов на 1,9 млрд. грн. / Shutterstock

Государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" остается мощной поддержкой украинского бизнеса. За прошлую неделю представители микро-, малого и среднего бизнеса получили от уполномоченных банков 705 льготных кредитов на общую сумму 1,9 млрд. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Динамика кредитования

В частности, от банков государственного сектора экономики было выдано 506 кредитов на 1 млрд. гривен.

Общая динамика кредитования:

  • с начала 2025 года предприниматели получили 26248 кредитов на 77,8 млрд грн;
  • за время действия военного положения выдано 95 883 кредита на общую сумму 354,3 млрд. грн. Из них государственные банки предоставили 70095 кредитов на 179,7 млрд грн;
  • Всего с момента старта программы подписано 130 705 кредитных договоров на 443,9 млрд грн.

Направления использования средств

По состоянию на 1 декабря текущего года средства, выданные во время военного положения, были распределены на следующие основные цели:

  • финансирование оборотного капитала - 79,40 млрд грн;
  • антивоенные цели - 56,84 млрд грн;
  • переработку сельскохозяйственной продукции - 51,86 млрд грн;
  • кредитование в зоне высокого военного риска - 49,08 млрд грн;
  • кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей - 48,29 млрд грн;
  • инвестиционные цели - 53,31 млрд грн;
  • финансирование энергосервиса - 3,57 млрд грн.

Реализация программы

Государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" реализует Фонд развития предпринимательства. Фонд, единственным участником которого является правительство Украины в лице Минфина, заключил соглашение о сотрудничестве с 46 уполномоченными банками.

Госпрограмма направлена на развитие предпринимательства благодаря возможности получать доступное финансирование, а также способствует созданию рабочих мест, экономической безбарьерности и поддержке бизнеса во время войны.

Напомним, с 17 по 21 ноября, предприниматели получили от уполномоченных банков 564 льготных кредита на общую сумму 1,8 млрд грн. Банки государственного сектора экономики профинансировали 398 из этих кредитов на сумму 0,9 млрд. грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук