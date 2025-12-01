Государственная поддержка бизнеса: за неделю предприниматели получили доступных кредитов на 1,9 млрд грн

Государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" остается мощной поддержкой украинского бизнеса. За прошлую неделю представители микро-, малого и среднего бизнеса получили от уполномоченных банков 705 льготных кредитов на общую сумму 1,9 млрд. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Динамика кредитования

В частности, от банков государственного сектора экономики было выдано 506 кредитов на 1 млрд. гривен.

Общая динамика кредитования:

с начала 2025 года предприниматели получили 26248 кредитов на 77,8 млрд грн;

за время действия военного положения выдано 95 883 кредита на общую сумму 354,3 млрд. грн. Из них государственные банки предоставили 70095 кредитов на 179,7 млрд грн;

Всего с момента старта программы подписано 130 705 кредитных договоров на 443,9 млрд грн.

Направления использования средств

По состоянию на 1 декабря текущего года средства, выданные во время военного положения, были распределены на следующие основные цели:

финансирование оборотного капитала - 79,40 млрд грн;

антивоенные цели - 56,84 млрд грн;

переработку сельскохозяйственной продукции - 51,86 млрд грн;

кредитование в зоне высокого военного риска - 49,08 млрд грн;

кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей - 48,29 млрд грн;

инвестиционные цели - 53,31 млрд грн;

финансирование энергосервиса - 3,57 млрд грн.

Реализация программы

Государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" реализует Фонд развития предпринимательства. Фонд, единственным участником которого является правительство Украины в лице Минфина, заключил соглашение о сотрудничестве с 46 уполномоченными банками.

Госпрограмма направлена на развитие предпринимательства благодаря возможности получать доступное финансирование, а также способствует созданию рабочих мест, экономической безбарьерности и поддержке бизнеса во время войны.

Напомним, с 17 по 21 ноября, предприниматели получили от уполномоченных банков 564 льготных кредита на общую сумму 1,8 млрд грн. Банки государственного сектора экономики профинансировали 398 из этих кредитов на сумму 0,9 млрд. грн.