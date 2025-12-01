Державна підтримка бізнесу: за тиждень підприємці отримали доступних кредитів на 1,9 млрд грн

Державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" залишається потужною підтримкою для українського бізнесу. За минулий тиждень представники мікро-, малого та середнього бізнесу отримали від уповноважених банків 705 пільгових кредитів на загальну суму 1,9 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Динаміка кредитування

Зокрема, від банків державного сектору економіки було видано 506 кредитів на 1 млрд гривень.

Загальна динаміка кредитування:

з початку 2025 року підприємці отримали 26 248 кредитів на 77,8 млрд грн;

за час дії воєнного стану видано 95 883 кредити на загальну суму 354,3 млрд грн. З них державні банки надали 70 095 кредитів на 179,7 млрд грн;

загалом з моменту старту програми підписано 130 705 кредитних договорів на 443,9 млрд грн.

Напрямки використання коштів

Станом на 1 грудня поточного року, кошти, видані під час воєнного стану, були розподілені на такі основні цілі:

фінансування оборотного капіталу — 79,40 млрд грн;

антивоєнні цілі — 56,84 млрд грн;

переробку сільськогосподарської продукції — 51,86 млрд грн;

кредитування в зоні високого воєнного ризику — 49,08 млрд грн;

кредити для сільськогосподарських товаровиробників — 48,29 млрд грн;

інвестиційні цілі — 53,31 млрд грн;

фінансування енергосервісу — 3,57 млрд грн.

Реалізація програми

Державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" реалізує Фонд розвитку підприємництва. Фонд, єдиним учасником якого є уряд України в особі Мінфіну, уклав угоди про співробітництво з 46 уповноваженими банками.

Держпрограма спрямована на розвиток підприємництва завдяки можливості отримувати доступне фінансування, а також сприяє створенню робочих місць, економічній безбар’єрності та підтримці бізнесу під час війни.

Нагадаємо, з 17 по 21 листопада, підприємці отримали від уповноважених банків 564 пільгові кредити на загальну суму 1,8 млрд грн. Банки державного сектору економіки профінансували 398 із цих кредитів на суму 0,9 млрд грн.