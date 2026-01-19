Кредиты для бизнеса в Украине: в прифронтовых регионах выдали 40% средств

За прошедшую неделю украинские предприниматели оформили 363 новых кредита на общую сумму 1,8 млрд грн, при этом самый большой прирост финансирования зафиксировали в регионах с высоким военным риском - на них пришлось 40% всех выданных средств.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение пресс-службы Минэкономики.

Льготное кредитование бизнеса

По итогам прошлой недели наибольший прирост объемов кредитования пришелся на бизнес в регионах с высоким уровнем военного риска – предприниматели там привлекли дополнительно 0,7 млрд грн, что составляет около 40% всех новых кредитных средств, выданных в рамках программы.

С момента запуска программы в феврале 2020 года предприниматели получили 135,4 тысячи кредитов на сумму 463,9 млрд грн. Подавляющая часть этого финансирования пришлась на период полномасштабной войны: с начала военного положения выдано 100,5 тысяч кредитов на 374,3 млрд грн.

В десятку регионов-лидеров по количеству оформленных кредитов вошли четыре области, относящиеся к зонам повышенного военного риска — Днепропетровская, Одесская, Киевская и Харьковская.

Активнее всего кредитные ресурсы привлекали предприятия аграрного сектора, а также компании, работающие в сфере оптовой и розничной торговли и перерабатывающей промышленности.

О программе

Государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" является частью политики поддержки украинских производителей "Зроблено в Україні". Она направлена на развитие микро, малого и среднего бизнеса путем удешевления кредитов благодаря государственным компенсациям процентных ставок или предоставлению государственных гарантий.

Для предприятий, работающих в зонах высокого военного риска, действуют специальные условия: инвестиционные кредиты предоставляются под 1% годовых в первые пять лет и под 5% - в последующий период.

Начиная с 2024 года, программа сосредоточена на финансировании инвестиционных проектов, которые создают новые рабочие места, способствуют модернизации бизнеса и восстановлению экономики. Предприниматели могут привлечь до 150 млн грн на развитие производства, энергоэффективные мероприятия, инфраструктурные проекты или восстановление объектов, разрушенных в результате войны.

Реализацию программы обеспечивает Фонд развития предпринимательства совместно с уполномоченными банками. К участию в программе привлечены 47 банков. Подробная информация и условия участия доступны на официальном сайте программы.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине вступили в силу новые инструменты государственной политики "Зроблено в Україні", направленной на поддержку национальных производителей и развитие перерабатывающей промышленности.