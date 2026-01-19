Кредити для бізнесу в Україні: у прифронтових регіонах видали 40% коштів

За минулий тиждень українські підприємці оформили 363 нові кредити на загальну суму 1,8 млрд грн, при цьому найбільший приріст фінансування зафіксували в регіонах із високим воєнним ризиком — на них припало 40% усіх виданих коштів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби Мінекономіки.

Пільгове кредитування бізнесу

За підсумками минулого тижня найбільший приріст обсягів кредитування припав на бізнес у регіонах із високим рівнем воєнного ризику — підприємці там залучили додатково 0,7 млрд грн, що становить близько 40% усіх нових кредитних коштів, виданих у межах програми.

З моменту запуску програми у лютому 2020 року підприємці загалом отримали 135,4 тисячі кредитів на суму 463,9 млрд грн. Переважна частина цього фінансування припала на період повномасштабної війни: з початку воєнного стану видано 100,5 тисячі кредитів на 374,3 млрд грн.

До десятки регіонів-лідерів за кількістю оформлених кредитів увійшли чотири області, що належать до зон підвищеного воєнного ризику, — Дніпропетровська, Одеська, Київська та Харківська.

Найактивніше кредитні ресурси залучали підприємства аграрного сектору, а також компанії, що працюють у сфері гуртової та роздрібної торгівлі й переробної промисловості.

Про програму

Державна програма "Доступні кредити 5–7–9%" є частиною політики підтримки українських виробників "Зроблено в Україні". Вона спрямована на розвиток мікро-, малого та середнього бізнесу шляхом здешевлення кредитів завдяки державним компенсаціям процентних ставок або наданню державних гарантій.

Для підприємств, що працюють у зонах високого воєнного ризику, діють спеціальні умови: інвестиційні кредити надаються під 1% річних упродовж перших п’яти років та під 5% — у подальший період.

Починаючи з 2024 року програма зосереджена на фінансуванні інвестиційних проєктів, які створюють нові робочі місця, сприяють модернізації бізнесу та відновленню економіки. Підприємці можуть залучити до 150 млн грн на розвиток виробництва, енергоефективні заходи, інфраструктурні проєкти або відбудову об’єктів, зруйнованих унаслідок війни.

Реалізацію програми забезпечує Фонд розвитку підприємництва спільно з уповноваженими банками. Наразі до участі в програмі залучено 47 банків. Детальна інформація та умови участі доступні на офіційному сайті програми.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні набули чинності нові інструменти державної політики "Зроблено в Україні", спрямованої на підтримку національних виробників і розвиток переробної промисловості.