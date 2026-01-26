Запланована подія 2

Бізнес залучив понад 2,5 млрд грн кредитів за тиждень: майже половина — в прифронтових регіонах

гривні
Майже 48% нових кредитів — для бізнесу в прифронтових регіонах / Depositphotos

За минулий тиждень підприємці оформили 468 нових кредитів у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" на загальну суму понад 2,5 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Найбільший приріст за сумою виданих кредитів зафіксовано у кредитуванні бізнесу, що працює в зонах високого воєнного ризику. За тиждень такі підприємства залучили понад 1,2 млрд грн, що становить майже 48% усіх нових кредитних коштів.

Від початку дії програми у лютому 2020 року підприємці отримали 135,8 тис. кредитів на 466,5 млрд грн. Із них у період воєнного стану видано 101,0 тис. кредитів на суму 376,9 млрд грн.

До десятки регіонів-лідерів за кількістю залучених кредитів увійшли чотири області, що належать до зон високого воєнного ризику: Дніпропетровська, Одеська, Київська та Харківська.

Найбільші обсяги фінансування традиційно залучають підприємства аграрного сектору, гуртової та роздрібної торгівлі, а також переробної промисловості.

В перший тиждень січня українські підприємці оформили 363 нові кредити на загальну суму 1,8 млрд грн, при цьому найбільший приріст фінансування зафіксували в регіонах із високим воєнним ризиком — на них припало 40% усіх виданих коштів.

Автор:
Тетяна Гойденко