Украинские банки готовы увеличивать кредиты бизнеса на 70% по кризисному сценарию

Оценка устойчивости банков Украины за 2025 год подтвердила, что финансовый сектор способен наращивать кредитование даже в условиях гипотетического кризиса. Банки также обладают достаточным запасом ликвидности для увеличения кредитного портфеля примерно на 580 млрд грн от текущего объема чистого портфеля в национальной валюте. Государственные банки могут нарастить кредиты более чем на 70%, иностранные — на 125%, частные — на 35%.

Как сообщает Delo.ua, об этом говорится в отчете о финансовой стабильности, опубликованном Национальным банком Украины.

По результатам стресс-тестирования по неблагоприятному сценарию, большинство крупных банков имеют достаточную капитализацию и могут поддерживать кредитный портфель даже во время кризиса. Корректировка объемов пруденциальных резервов составила лишь 0,2% от их первоначального объема, что свидетельствует о адекватной оценке кредитного риска.

Девять банков, для которых установлены повышенные необходимые уровни капитала, уже выполняют программы реструктуризации для достижения нормативов. К началу 2026 года средний норматив достаточности регулятивного капитала банков в полтора раза превышает минимальные требования, а нормативы достаточности капитала 1 уровня и основного капитала 1 уровня – более чем вдвое.

Сейчас все группы банков продолжают активное кредитование бизнеса, что способствовало росту проникновения кредитов по отношению к ВВП впервые с начала полномасштабного вторжения.

НБУ подчеркивает, что стресс-тестирование и коммуникация его результатов повышают прозрачность финансового сектора и поддерживают выполнение Украиной евроинтеграционных обязательств, в частности, в рамках Плана программы финансовой поддержки Ukraine Facility от ЕС.

Ранее Нацбанк отмечал, что банковский сектор Украины демонстрирует стойкость и веру в экономическое восстановление. Более трех четвертей финучреждений планируют активно расширять кредитование бизнеса на протяжении 2026 года.