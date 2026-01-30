Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,85

+0,08

EUR

51,24

+0,01

Наличный курс:

USD

43,06

42,92

EUR

51,48

51,25

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинские банки готовы увеличивать кредиты бизнеса на 70% по кризисному сценарию

нбу
Украинские банки готовы увеличивать кредиты бизнеса / НБУ

Оценка устойчивости банков Украины за 2025 год подтвердила, что финансовый сектор способен наращивать кредитование даже в условиях гипотетического кризиса. Банки также обладают достаточным запасом ликвидности для увеличения кредитного портфеля примерно на 580 млрд грн от текущего объема чистого портфеля в национальной валюте. Государственные банки могут нарастить кредиты более чем на 70%, иностранные — на 125%, частные — на 35%.

Как сообщает Delo.ua, об этом говорится в отчете о финансовой стабильности, опубликованном Национальным банком Украины.

По результатам стресс-тестирования по неблагоприятному сценарию, большинство крупных банков имеют достаточную капитализацию и могут поддерживать кредитный портфель даже во время кризиса. Корректировка объемов пруденциальных резервов составила лишь 0,2% от их первоначального объема, что свидетельствует о адекватной оценке кредитного риска.

Девять банков, для которых установлены повышенные необходимые уровни капитала, уже выполняют программы реструктуризации для достижения нормативов. К началу 2026 года средний норматив достаточности регулятивного капитала банков в полтора раза превышает минимальные требования, а нормативы достаточности капитала 1 уровня и основного капитала 1 уровня – более чем вдвое.

Сейчас все группы банков продолжают активное кредитование бизнеса, что способствовало росту проникновения кредитов по отношению к ВВП впервые с начала полномасштабного вторжения.

НБУ подчеркивает, что стресс-тестирование и коммуникация его результатов повышают прозрачность финансового сектора и поддерживают выполнение Украиной евроинтеграционных обязательств, в частности, в рамках Плана программы финансовой поддержки Ukraine Facility от ЕС.

Ранее Нацбанк отмечал, что банковский сектор Украины демонстрирует стойкость и веру в экономическое восстановление. Более трех четвертей финучреждений планируют активно расширять кредитование бизнеса на протяжении 2026 года.

Автор:
Татьяна Гойденко