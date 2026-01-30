Запланована подія 2

Українські банки готові збільшувати кредити бізнесу на 70% за кризового сценарію

нбу
Українські банки готові збільшувати кредити бізнесу / НБУ

Оцінка стійкості банків України за 2025 рік підтвердила, що фінансовий сектор здатний нарощувати кредитування навіть за умов гіпотетичної кризи. Банки також мають достатній запас ліквідності для збільшення кредитного портфеля приблизно на 580 млрд грн від поточного обсягу чистого портфеля в національній валюті. Державні банки можуть наростити кредити на понад 70%, іноземні — на 125%, приватні — на 35%.

Як інформує Delo.ua, про це йдеться у звіті про фінансову стабільність, опублікованому Національним банком України.

За результатами стрес-тестування за несприятливим сценарієм, переважна більшість великих банків мають достатню капіталізацію та можуть підтримувати кредитний портфель навіть під час кризи. Коригування обсягів пруденційних резервів склало лише 0,2% від їхнього початкового обсягу, що засвідчує адекватну оцінку кредитного ризику.

Дев’ять банків, для яких встановлено підвищені необхідні рівні капіталу, уже виконують програми реструктуризації для досягнення нормативів. На початок 2026 року середній норматив достатності регулятивного капіталу банків у півтора раза перевищує мінімальні вимоги, а нормативи достатності капіталу 1 рівня і основного капіталу 1 рівня — більше ніж удвічі.

Зараз усі групи банків продовжують активне кредитування бізнесу, що сприяло зростанню проникнення кредитів відносно ВВП вперше від початку повномасштабного вторгнення.

НБУ підкреслює, що стрес-тестування та комунікація його результатів підвищують прозорість фінансового сектору та підтримують виконання Україною євроінтеграційних зобов’язань, зокрема у межах Плану програми фінансової підтримки Ukraine Facility від ЄС.

Раніше Нацбанк зазначав, що банківський сектор України демонструє стійкість та віру в економічне відновлення. Понад три чверті фінустанов планують активно розширювати кредитування бізнесу впродовж 2026 року.

Автор:
Тетяна Гойденко